Před necelým půlrokem jsem upozorňoval, že pro odhad budoucího vývoje inflace se rozhodně vyplatí sledovat indexy cen výrobců, které zveřejňuje Český statistický úřad. Na základě prosincových dat, která ukazovala meziroční nárůst cen v průmyslu o 13 a v zemědělství téměř o 19 procent, jsem odhadoval, že by letos inflace mohla dosáhnout dvojciferných hodnot. To se jí skutečně podařilo, byť na tom má významný podíl také rozkolísání trhů po začátku ruské invaze na Ukrajinu, do které v době vzniku zmíněného textu zbýval ještě víc než měsíc.

Takže, milá statistiko, když jsi tak dobře napověděla, podívejme se, co bychom mohli očekávat teď, na začátku druhého pololetí.

K dispozici máme údaje za květen – to nás ale nemusí zas tak výrazně trápit, protože než se vývoj cen u výrobců propíše na pulty obchodů, může to zabrat i několik měsíců.

Poslední dostupná data můžeme číst dvěma způsoby: 1) na současnou 16procentní inflaci budeme ještě s láskou vzpomínat, protože ceny v zemědělství vzrostly meziročně o 39 procent a v průmyslu o 28. Nebo: 2) Alespoň průmysl nebo některá jeho odvětví by už vrchol zdražování mohla mít za sebou – ve srovnání s předchozím měsícem rostly ceny o 1,9 procenta, což je zatím letošní nejpomalejší tempo. Třeba v lednu byl meziměsíční skok téměř sedmiprocentní. A totéž platí o stavebnictví, kde ve srovnání s předchozím měsícem vzrostly ceny prací o 1,1 procenta, opět nejméně v letošním roce.

Jestli ve zbytku roku bude vývoj bližší variantě jedna, nebo dva, netuším. Pokud by v některém z následujících měsíců meziroční inflace atakovala dvacetiprocentní hranici, nebylo by se čemu divit. Stejně tak se ale může situace docela rychle zklidnit, čemuž věří například šéf prodejů Škody Auto Martin Jahn. Proč, to vysvětluje v aktuálním rozhovoru.

Jisté je jedno – pokud máte nějaké volné peníze, je nejvyšší čas rozmyslet si, do čeho je investovat. Cash je sice king, ale když s ním nemáte jasný plán a necháváte peníze jen tak ležet, tak se zvlášť v této době „vypařují“ hodně rychle. Nejen o tom mluví i jeden z nejúspěšnějších českých investorů Daniel Gladiš v rozhovoru pro nový speciál Hospodářek nazvaný Rentiér HN.

Celé vydání jsme věnovali otázce, která někoho trápí, někoho znepokojuje, ale prakticky každého zajímá – co udělat, abych svoje peníze co nejvíc uchránil před inflací? Podívali jsme se proto na to, co v obdobích rychlého růstu cen obvykle funguje, poradíme, jak bojovat s výrazným zdražováním energií, a nezapomínáme ani na konkrétní tipy, jak se vypořádat s bear marketem u krypta, jak sestavit portfolio, případně do čeho všeho investovat, a to včetně alternativních nástrojů, jako jsou veteráni, umění, tenisky nebo Lego. Následující víkend a sváteční dny jsou navíc ideální příležitostí, kdy se do Rentiéra pořádně začíst a v klidu si připravit taktiku, jak ochránit své peníze. Takže relaxujte, bavte se, užívejte si a hlavně čtěte!

Výběr týdne

Co přijde, až skončí éra benzinu a nafty

Tento týden nás opět posunul o krok blíž konci spalovacích motorů v osobních autech po roce 2035. Jejich výroba sice neskončí, za každý vyprodukovaný gram CO2 ale budou muset automobilky platit, což výrazně zvýší cenu aut na benzin a naftu (a prakticky se tak stanou téměř neprodejná). Jako možná alternativa pro ropné produkty se nabízejí syntetická paliva – podívali jsme se proto na to, jak daleko je jejich vývoj a zda má smysl do nich vkládat nějaké naděje.

Rok rohlíkového jednorožce

Je to přesně rok, co se v Česku zrodil první start-up s hodnotou přes miliardu dolarů. Rohlík začal loňské prázdniny jako čerstvý jednorožec a do těch letošních vstupuje posílený o další obří investici, která valuaci online supermarketu, působícího ve čtyřech zemích, posunula podle informací HN na 1,6 miliardy dolarů. Co dalšího se za rok v elitní společnosti u Rohlíku změnilo, důkladně zanalyzoval reportér Michael Mareš.

PPF pod Šmejcem: už nebudeme uzavření

Poprvé jako šéf skupiny PPF se tento týden setkal s vybranými novináři Jiří Šmejc. Jaké jsou jeho další plány, co s byznysem na východě a proč by se rád dostal i na západní trhy, si více přečtete v obsáhlém textu Marka Milera.

Dividenda ČEZ: 48 korun za akcii a bouřlivá valná hromada

Hádky o to, kdo může vystoupit a kdy, zmatky se zbytečně komplikovaným systémem přihlašování i prohlášení o utlačování menšinových akcionářů. Na extrémně dlouhé a vyhrocené valné hromadě státem ovládané firmy ČEZ jsou všichni zúčastnění už zvyklí. Letos je ale firma naštvala snad ještě více než dřív. Jedním z hlavních důvodu byla snaha vedení ČEZ omezit čas jednotlivých minoritářů na jejich vystoupení. I přesto trvalo jednání extrémních 16 hodin. Co kromě schválení dividendy ve výši 48 korun na akcii přineslo, sledoval na místě reportér Petr Lukáč.

Ruský kapitál na odchodu

Ruská invaze na Ukrajinu a následné protiruské sankce výrazně ovlivňují i český trh s firmami. Celkově se trh fúzí a akvizic sice zpomalil, ale jedna jeho část dostala mohutný impulz. Ruští majitelé tuzemských společností se totiž snaží ve velkém odejít z českého trhu.

Na čem váznou desítky miliard z EU

Už za několik měsíců by do tří českých krajů mohly začít proudit desítky miliard korun na projekty, které regionům mají pomoci řešit negativní dopady, jež vzniknou po konci těžby uhlí. Právě pro regiony v různých členských zemích Evropské unie, které se připravují na konec těžby, loni unie schválila balíček s názvem Just Transition Fund – Fond spravedlivé transformace. Jenže Česko peníze ještě nemá jisté. Poté, co Evropská komise prozkoumala tuzemský „Plán spravedlivé územní transformace“ a zjistila v něm chyby, hrozí, že kraje finance neuvidí vůbec.