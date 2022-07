Nejznámější kryptoměna bitcoin klesla ve druhém čtvrtletí o 58 procent, což je nejhorší čtvrtletní propad od roku 2011. V červnu se pak cena bitcoinu propadla o rekordních 38 procent. Celý trh s kryptoměnami se ve druhém čtvrtletí snížil přibližně o 1,2 bilionu dolarů (28,6 bilionu korun), uvedl zpravodajský server CNBC.

Na trh s kryptoměnami teď má nepříznivé dopady pět událostí – makroekonomické problémy, kolaps stablecoinu terraUSD, pád fondu Three Arrows Capital a pak i problémy kryptoúvěrové společnosti Celsius Network a burzy CoinFlex.

Kvůli chaosu na trhu s kryptoměnami firmy z odvětví oznámily propouštění. Odvětví také směřuje ke konsolidaci prostřednictvím akvizic.

Nově bude mít zřejmě na trh s kryptoměnami dopad i dohoda mezi zástupci Evropského parlamentu a států EU na zákonu o trzích s kryptoaktivy (MiCA). Podle dohody budou kryptoměnové společnosti k vydávání a prodeji digitálních měn v EU potřebovat licenci a záruky pro zákazníky.

Americká centrální banka (Fed) ve čtvrtletí v rámci boje proti vysoké inflaci dvakrát výrazně zvýšila základní úrok. To vyvolalo obavy z recese v USA i v dalších zemích a zasáhlo také akcie v čele s rychle rostoucími technologickými tituly. Pohyb kurzu bitcoinu obvykle kopíruje pohyb amerických akciových trhů. Výprodej akcií tak měl dopad i na bitcoin a trh s kryptoměnami, protože investoři se obecně zbavovali rizikových aktiv.

Trh s kryptoměnami v minulém čtvrtletí tvrdě zasáhl kolaps algoritmického stablecoinu terraUSD a sesterské měny luna, který vyvolal šok v celém odvětví. Stablecoin je kryptoměna vázaná na reálné aktivum, v případě terraUSD to měl být americký dolar. Stablecoin terraUSD ale nebyl kryt reálnými aktivy, řídil se algoritmem a tento systém selhal.

Krach terraUSD a luny měl dopad hlavně na společnost Three Arrows Capital (3AC), jeden z nejvýznamnějších hedgeových fondů zaměřených na kryptoměnové investice. Informovaný zdroj tento týden serveru CNBC řekl, že společnost se dostala do likvidace.

V červnu pozastavila výběry pro zákazníky kryptoúvěrová společnost Celsius, která nabízela uživatelům výnos přes 18 procent, pokud si u ní uloží kryptoměny. Ty pak firma půjčovala hráčům na kryptoměnovém trhu, kteří byli ochotni zaplatit vysoký úrok za půjčení peněz. Propad cen však poukázal na slabiny systému. Tento týden Celsius na blogu uvedl, že podniká důležité kroky k zachování a ochraně aktiv a že zkoumá možnosti, které má k dispozici.

Kryptoměnová burza CoinFlex minulý měsíc zastavila svým zákazníkům výběry s odvoláním na extrémní podmínky na trhu a účet zákazníka, který se dostal do záporných hodnot. Burza tvrdí, že zákazník, kterým je vysoce postavený kryptoinvestor Roger Ver, jí dluží 47 milionů USD. Ver to však popírá. Burza CoinFlex vydala novou měnu nazvanou recovery value USD, zkráceně rvUSD, aby získala 47 milionů USD a mohla obnovit výběry pro zákazníky. Investorům, kteří jsou ochotni tuto digitální minci koupit a držet, nabízí úrok až 20 procent.