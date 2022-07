Německá vláda se snaží zabránit tomu, aby zkolabovala jedna z největších německých energetických firem a největší tamní odběratel ruského plynu Uniper. Proto se v něm podle listu Handelsblatt chystá stát získat podíl a nalít do něj miliardy eur. Přes Německo i Uniper nakupují plyn i některé české obchodní firmy.

Sám ministr hospodářství Robert Habeck před několika dny varoval, že krach Uniperu by mohl způsobit v ekonomice to, co před čtrnácti lety pád americké banky Lehman Brothers - tedy vlnu krachů v daném oboru a následnou finanční a hospodářskou krizi. Lehman Brothers se stala symbolem poslední finanční krize.

Akcie Uniperu zažívají v poslední době strmý pád dolů. Od vypuknutí války na Ukrajině ztratily 75 procent hodnoty. Za poslední měsíc klesly o 56 procent, za posledních pět dnů o 40 procent.

Berlín podle deníku Handelsblatt jedná o nákupu balíku nových akcií, čímž by ve firmě získal čtvrtinový podíl. Nominální cena jedné akcie má činit 1,70 eura a objem transakce se bude pohybovat mezi třemi až pěti miliardami eur (až 124 miliard Kč). Energetická společnost na dotaz agentury Reuters nereagovala, ministerstvo financí se odmítlo vyjádřit.

O tom, že vláda jedná s Uniperem o stabilizačních opatřeních, informovalo už minulý týden německé ministerstvo hospodářství. Generální ředitel Uniperu Klaus-Dieter Maubach tehdy uvedl, že jednání zahrnují možné záruky, zvýšení úvěrových rámců nebo i převzetí podílu v Uniperu ze strany státu.

Německá vláda schválila novelu zákona umožňující jí zachránit energetické společnosti, které se dostanou do finančních potíží kvůli prudkému růstu cen energií. Chce tak zabránit řetězové reakci, která by nakonec dopadla na spotřebitele.

Úprava zákona zahrnuje mechanismus, který náklady na rostoucí ceny plynu rozděluje rovnoměrně mezi všechny spotřebitele. V případě výrazného narušení dovozu plynu bude možné aktivovat doložku o úpravě ceny.

"Oba nástroje podléhají přísným podmínkám a v současné době nemají být spuštěny," uvedlo ministerstvo hospodářství. "Situace na trhu s plynem je napjatá a my bohužel nemůžeme vyloučit zhoršení situace," uvedl v prohlášení šéf resortu Robert Habeck.

Klesající dodávky plynu přiměly energetické společnosti v celé Evropě k drahým nákupům suroviny do zásob. Evropské vlády v obavách z dopadů vysoké inflace omezují ceny, které mohou dodavatelé účtovat spotřebitelům. To vede ke krachu řady energetických společností. Jen v Česku jich zkrachovalo několik v čele s Bohemia Energy.

Cena plynu pro evropský trh se v posledních dnech vytrvale zvyšuje a v úterý odpoledne se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala kolem 165 eur (4085 Kč) za megawatthodinu (MWh). Od začátku loňského roku vykazuje růst přibližně o 700 procent.