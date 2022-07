Německá skupina Lufthansa plánuje kvůli nedostatku personálu zrušit ve vybraných dnech příštího týdne kolem pětiny odletů z Frankfurtu nad Mohanem a z Mnicho ankva. S odvoláním na tiskového mluvčího letecké společnosti o tom dnes informovala agentura Bloomberg. Podle agentury Reuters půjde o vnitrostátní a evropské lety.

Cílem rušení letů je zajistit stabilní letový řád. Přesný počet letů zatím nebyl podle mluvčího stanoven.

Lufthansa v červnu zrušila celkem 3100 letů. To podle mluvčího společnosti odpovídá zhruba čtyřem procentům kapacity největších evropských aerolinek v tomto období.

Letecké odvětví se po pandemii covidu-19 potýká s nedostatkem personálu. Snížené platy a nepříznivé pracovní podmínky odrazují nové zaměstnance, uvádí odbory. Jednasedmdesátiletý předseda dozorčí rady Lufthansy Karl-Ludwig Kley přiznal, že tyto problémy jsou nejhorší za celou jeho kariéru.

Ve snaze zeštíhlit svůj letový plán a dát znovu do pořádku své služby aerolinky minulý týden uvedly, že v červenci budou nabízet pouze místa v nejdražší rezervační třídě. Po tomto kroku se zvýšila cena i těch nejlevnějších zpátečních letů mezi Londýnem a Frankfurtem nad Mohanem na zhruba 1000 eur (přes 24.700 Kč). Na svém webu Lufthansa píše o nejlevnější rezervaci na let z Londýna do Frankfrtu na srpen 2022 od 98 liber (2870 Kč). Tato varianta ale není dostupná.