Už za pět let by komíny ostravské huti měly vypouštět výrazně méně škodlivin než dnes. V pátek podepsal majitel Liberty Ostrava Sandžív Gupta spolu s italským průmyslníkem Giacomem Mareschim Danielim smlouvu o dodávce dvou hybridních elektrických obloukových pecí. Ty má dodat právě italská společnost Danieli. Hybridní pece mají k výrobě surového železa využívat redukované železo a šrot. Tím sníží množství vypouštěných emisí oxidu uhličitého až o 80 procent. „Máme jednu, stále stejnou vizi – vytvořit z ostravské huti lídra ve výrobě zelené oceli. A dnes k této vizi uděláme velký krok,“ řekl v pátek při podpisu smlouvy britsko-indický podnikatel Gupta.

Například odbory jsou ale k tomu, zda se pece v huti nakonec opravdu postaví, opatrné. S jednáním současného majitele a vedením firmy mají špatné zkušenosti. Už loni například vstoupily do stávkové pohotovosti poté, co firma prodala emisní povolenky za miliardu korun sesterskému podniku v Rumunsku. A to navzdory tomu, že ještě týden předtím vedení huti slibovalo zaměstnancům i tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO), že to neudělá. Ve stávkové pohotovosti byly odbory až do pátečního podpisu smlouvy. „Stále ale nemáme odpověď na otázku, zda bude mít Liberty peníze k výstavbě pecí,“ řekl HN Petr Slanina, šéf odborové organizace KOVO Liberty a také člen dozorčí rady podniku.

Sandžív Gupta v rozhovoru pro HN tvrdí, že finance má, a to i přes různé potíže mateřské společnosti Liberty – jeho skupiny GFG.

