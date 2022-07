Český miliardář a investor Daniel Křetínský zvýšil svůj podíl ve francouzské maloobchodní společnosti Fnac Darty. Z oznámení pro regulační úřad AMF podle webu Capital vyplývá, že Křetínský ve firmě vlastní prostřednictvím své společnosti Vesa Equity Investment 20,3 procenta kapitálu a hlasovacích práv. Český investor byl už od dubna jejím druhým největším akcionářem po německém distributorovi elektroniky Ceconomy.

Křetínský podle AFP zopakoval, že neusiluje o jmenování zástupce do představenstva. To samé uvedl už po 12. dubnu, což bylo datum, kdy Fnac Darty oznámil, že český investor drží více než 13 procent jeho kapitálu, aniž by měl v úmyslu usilovat o jmenování členů představenstva společnosti.

Fnac Darty provozoval loni v prosinci 957 obchodů (včetně Nature & Découvertes), do čehož spadá 390 franšíz ve 13 zemích. V roce 2021 překročil hranici osmi miliard eur (197 miliard korun) tržeb, což byl jeho dosavadní rekord. Velký podíl na vysokých tržbách má internetový prodej.

Vesa Equity Investment, kterou Křetínský vlastní spolu s Patrikem Tkáčem, v březnu zvýšila podíl také ve francouzské maloobchodní firmě Casino. Nyní v něm vlastní 10,1 procenta majetku a 7,42 procenta hlasovacích práv.