Rusové hrají s Evropou kvůli její závislosti na ruském plynu hru kočky s myší. Kočka, nebo spíš ruský medvěd myšku stiskne, téměř umrtví a pak ji pustí, ať si popoběhne. Aby pak za chvilku zase pocítila zuby na zádech.

Příkladem je anabáze s plynovodem Nord Stream 1, který je nyní klíčový pro zásobování Evropy ruským plynem. Po jeho odstávce Moskva obnovila dodávky zemního plynu tímto potrubím do Německa. Uvolnilo se tak napětí, které gradovalo posledních deset dní. Nord Stream 1 byl odstaven kvůli údržbě a politici si nebyli jistí, zda Rusko tok plynu obnoví.

Dodávky plynu se nakonec zvýšily na 40 procent kapacity plynovodu, tedy na stejnou úroveň jako před začátkem údržby zařízení. Mluvčí Kremlu k tomu vzkázal, že unie si problémy svými restrikcemi způsobila sama.

Ruský prezident Vladimir Putin dává Evropě pocítit svou moc a hněv za uvalení sankcí kvůli jeho agresi na Ukrajině. A je jisté, že to bude dělat dál, i když teď plyn potrubím Nord Stream 1 zase teče. Nezapomínejme na to, že teče zatím jen 40 procent domluvených dodávek, dosud se ještě čeká na instalaci opravené turbíny. Pak se uvidí, co nastane. Taky nezapomínejme na to, že dodávky se rozjely, ale jejich cena je stále kvůli nejistotě astronomická. Loni na začátku srpna stála na burze megawatthodina plynu asi 30 eur, nyní v červenci klesla ze 160 na 140 eur za megawatthodinu.

Putin dodávky pouští, protože nějaké peníze za ně potřebuje. Čína a Pákistán mu nemohou nahradit celou EU. Připomeňme si čísla, kdy jen za první dva měsíce války na Ukrajině, tedy ještě v topné sezoně, vyvezlo Rusko do EU energetické suroviny, to znamená plyn, uhlí a ropu, za 44 miliard eur, což je asi 1,1 bilionu korun. Na dovoz uhlí má EU již několik měsíců embargo, na dovoz ruské ropy do většiny členských zemí začne embargo platit na konci roku. Zbývá plyn. Kromě peněz Putinovi tekoucí plyn dává do ruky na Evropu páku. Může říkat lidem v EU, že si Evropa za problémy a tím i vysoké ceny drtící její obyvatele může sama.

Pokud tím společnost v zemích sedmadvacítky rozklíží, bude si mnout ruce. Může se to podařit. Třeba Maďarsko zdaleka není tak striktní, pokud jde o snahu EU snižovat závislost na ruském plynu. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó totiž odjel do Moskvy vyjednávat o nových dodávkách. Nakoupit chce nad rámec dlouhodobých smluv další tři čtvrtě miliardy kubíků.

V Česku se naplno ceny plynu projeví letos v zimě a po Novém roce. Ke zlevnění jistě nepomůže ani náhrada jeho části nákladným LNG. Co se stane ve společnosti, která už nyní čelí drahému bydlení, jídlu, oblečení a vysokým úrokům, je velká otázka.

Výběr týdne

Okolo Prahy tramvají. Za 11 miliard, za 13 let

Přetíženému středu hlavního města by měl ulevit chystaný tramvajový okruh, s jehož vybudováním počítá primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Nápad, který vzešel takřka z 15 let staré studie, rozjede na přelomu srpna a září, tedy necelý měsíc před komunálními volbami. Stát by měl 11 miliard korun a dokončen by měl být v roce 2035.

Naše továrny jsou spalovny na peníze, zlobí se Musk

Tesla představila výsledky za druhé čtvrtletí, které sice překonaly očekávání analytiků, ale zároveň ukázaly problémy, kterým automobilka čelí. Zisk Tesly byl 2,26 miliardy dolarů (54,5 miliardy korun), téměř dvojnásobek zisku za stejné období loňského roku (1,14 miliardy dolarů). Jde však o první mezičtvrtletní pokles za poslední více než dva roky.

Předražené Česko

Nejen nábytek, potraviny, benzin nebo oblečení se vyplatí kupovat v Polsku. Pro materiál tam začaly jezdit i stavební firmy. Některé výrobky jsou tam až o polovinu levnější.

Inflace mohla být 28 procent a euro za 30 korun

Úrokové sazby jsme zvedat museli. Kdybychom nekonali, byla by současná vlna inflace mnohem horší a koruna by vůči euru výrazně oslabila, tvrdí experti ČNB.

Košík.cz má nového šéfa

Online supermarket, který se společně s Teskem pere o pozici dvojky za dominantním Rohlíkem, od loňska ovládají miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Ti nedávno v tichosti na pozici šéfa dosadili Ivana Utěšila a dali mu jasný úkol – dostat byznys na vyšší úroveň.

Pizza investorům moc nejela

Síť pizzerií Coloseum se při vstupu na burzu setkala s vlažným zájmem investorů. Za akcie dali jen 40 milionů.

Neobvyklý byznysmen Palas

Velmi neobvyklý soudní spor vede bývalý ministr zemědělství za ČSSD Jaroslav Palas se svým někdejším poslaneckým asistentem Jakubem Horáčkem. Palas si podle svých slov po nástupu na ministerstvo skryl u Horáčka svůj majetek – firmu Harke.

Letní osvěžení Kyselkou

Někdo má jachty a rychlá auta, já minerální vodu. Vratislavickou kyselku vrací na trh Jan Vokurka, šestačtyřicetiletý jablonecký patriot, kterého v kraji, ale i jinde po Česku, znají jako výrobce prémiových sirupů Kitl.