Stalo se to, co mnozí experti očekávali. Baltský plynovod Nord Stream 1, kontrolovaný ruským Gazpromem, jede po desetidenní plánované technické odstávce, jež skončila 21. července, jenom na pětinu své přepravní kapacity. Do Německa, kde končí, nyní...

29. 7. 2022 ▪ 4 min čtení