Energetická skupina ČEZ ve výsledcích za první pololetí potvrdila, že její letošní hospodaření bude lepší než čekala. Za první pololetí 2022 měl největší výrobce elektřiny v Česku čistý zisk 33,6 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) byl přes 59 miliard korun, což je meziroční nárůst o 27,7 miliardy. Hlavním důvodem je růst cen energií na velkoobchodních trzích.

Akcie ČEZ po ranním otevření pražské burzy rostly o necelá dvě procenta a otevíraly na 1067 korunách. O den dříve byla uzavírací cena 1040 korun. V předchozích dnech se kurz akcií ČEZ naopak prudce propadl kvůli veřejným vyhlášením vládních politiků o mimořádné dani (takzvaná windfall tax). Ještě 27. července byly 1133 korun.

Klíčovou zprávou pro trh je v pololetní zprávě zvýšení odhadu čistého zisku za celý letošní rok na 60 až 65 miliard korun. Provozní zisk ČEZ se má pohybovat mezi 110 až 115 miliardami. Vedení ČEZ svoje výhledy pro letošní rok postupně zvyšovalo. Původně byla EBITDA nastavena v rozmezí 85 až 89 miliard korun. Po rekordním prvním čtvrtletí se odhad provozního zisku před odpisy dále zvýšil na 95 až 99 miliard.

Rekordní výsledky budou znamenat vysokou dividendu pro akcionáře, a tedy i pro stát, který má ve firmě necelých 70 procent akcií. „V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky (80 procent očištěného čistého zisku - pozn. red.), by mezi akcionáře bylo rozděleno 48 až 52 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 34 až 36 miliard,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Tyto peníze ale akcionáři získají až příští rok: ze zisku ČEZ na rok 2021 schválila valná hromada výplatu dividendy 25,8 miliardy korun. Většinu peněz přitom tvořil nerozdělený zisk z minulých let.

Podle analytiků může stát prostřednictvím dividendy využít vysokého zisku k pomoci lidem s vysokými cenami energií. Podle některých by tak mohl získat více peněz než zavedením mimořádného zdanění.

„Tím, že stát vlastní v ČEZ sedmdesátiprocentní podíl, tak má ideální možnost prosadit navýšení dividendového výplatního poměru z nynějších 60 až 80 procent na 100 procent, případně i výše. Tím by podle mého názoru měl šanci získat z celkového pohledu i více finančních prostředků než prostřednictvím stanovení nějaké formy zdanění. Mimořádná daň totiž snižuje čistý zisk, a tudíž i dividendový potenciál,“ řekl ČTK analytik Fio banky Jan Raška.

Vysoké zisky ČEZ podle něj mohou těžko působit na veřejnost negativně. „Příznivé hospodaření ČEZ totiž znamená vyšší dividendu pro stát, který pak může získané prostředky vynaložit na případné sociální transfery. Navíc 30 procent ČEZ vlastní minoritní akcionáři, což jsou také české domácnosti. A těm vyšší dividenda také pomůže ke krytí vyšších nákladů na energie,“ dodal Raška.

Dividendu by mohl stát využít k získání peněz z ČEZ také podle analytika Komerční banky Bohumila Trampoty. Jiný způsob stát podle něj nemá. „Důvod je jednoduchý, ČEZ má minoritní akcionáře. Pomoci by ale mohl ve smyslu, jak by mohla vláda vysoké zisky využít. Místo toho, aby tady politici neustále přetřásali uvažované uvalení speciální daně, mohou si jednoduše vysoké zisky nechat vyplatit třeba formou dividend. To je nejjednodušší způsob. A nejrychlejší. A taky je naprosto transparentní,“ uvedl Trampota.

Pro predikci provozního i čistého zisku je klíčové množství prodané elektřiny. Pro rok 2022 má už ČEZ prodaných 95 procent elektřiny za průměrnou cenu 91,4 aur za megawatthodinu. Na volném trhu tak ještě může nabízet zbylých pět procent, tedy další 2,2 terawatthodiny (2,2 milionu megawathodin). I přes nynější vysoké ceny, které se v Evropě pohybují mezi 400 až 500 eury za megawatthodinu ale celková průměrná cena za prodanou elektřinu v roce 2022 nepřesáhne 107 eur.

ČEZ prodává elektřinu předem v tříletých cyklech. Na rok 2023 už má nyní prodáno 70 procent dodávek elektřiny za průměrnou cenu 90,5 euro za megawatthodinu. Pro rok 2024 prodal něco přes třetinu produkce a na rok 2026 celkem 13 procent.

Největší zisky má ČEZ ze dvou jaderných zdrojů v Dukovanech a Temelíně. Meziročně stoupla také výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů, které ČEZ uvádí v prezentaci výsledků společně jako bezemisní zdroje. Celkově vyrobily 16,8 TWh – na jádro připadalo 15,2 terawatthodiny. Naopak výroba z uhelných a paroplynových zdrojů klesla o šest procent na 10 terawatthodin. Stojí za tím především nižší výroba v elektrárně Počerady, která spaluje zemní plyn, jehož ceny jsou rekordní.

Podle finančního ředitele ČEZ Martina Nováka je ale v celkovém hospodaření i druhý trend, který musí firma řešit. Kvůli vysokým požadavkům na likviditu pro zajištění nákupů elektřiny a plynu má ČEZ na energetických burzách a u obchodních protistran vázáno 89 miliard Kč. „Na pokrytí dalšího vývoje trhů má ČEZ aktuálně k dispozici celkem 136 miliard korun,” uvedl Novák. Více než polovinu, tedy tři miliardy eur (asi 74 miliard) tvoří půjčka od státu, kterou firma začátkem července podepsala s ministerstvem financí. Firma dosud z úvěru vyčerpala dvě miliardy eur (asi 49 miliard korun).