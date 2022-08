Skupina Emma Capital podnikatele Jiřího Šmejce prodává tříčtvrtinový podíl v chorvatské sázkové kanceláři SuperSport. Podíl od ní získá mezinárodní společnost Entain plc, která působí ve sportovním sázení. Obě strany zároveň vloží své podíly do nově zřízeného podniku. Cena akvizice se odhaduje na 690 milionů eur (asi 16,8 miliardy korun), transakce by měla být hotová do konce roku. Emma Capital o tom ve čtvrtek informovala v tiskové zprávě.

Emma Capital do SuperSportu vstoupila v roce 2018, letos na jaře se stala jeho jediným vlastníkem. „SuperSport se nám podařilo rozvinout do podoby, v níž se stal dominantní součástí našeho portfolia. Současně jsme na něj začali dostávat velmi zajímavé nabídky. Z důvodu větší diverzifikace našich aktiv jsme se nakonec rozhodli přijmout nabídku Entainu,“ řekl k transakci investiční ředitel Emma Capital Pavel Horák. Doplnil, že nabídka od Entain plc umožní skupině setrvat v sázkovém odvětví. Entain plc vlastní několik firem v oblasti sázení, mimo jiné drží v USA poloviční podíl v podniku BetMGM, který je lídrem sportovního sázení a online hraní na americkém trhu.

Obě strany vloží své podíly do nově zřízeného společného podniku Entain CEE, v němž budou držet akcie v poměru 75 : 25.

Emma Capital uvedla, že cena akvizice bude záviset na letošní výkonnosti SuperSportu a její výše se odhaduje na 690 milionů eur (asi 16,8 miliardy korun). Odpovídá to celkovému ohodnocení SuperSportu na 920 milionů eur (zhruba 22,4 miliardy korun). Zároveň platí, že může Emma Capital v případě dobré výkonnosti SuperSportu obdržet v letech 2023 a 2024 vyšší dividendy, než odpovídají jejímu čtvrtinovému podílu.

V provozu společnosti SuperSport neplánují partneři žádné změny, ředitelem zůstává nadále Radim Haluza. Součástí transakce je rovněž chorvatská společnost minus5, která vyvinula a rozšiřuje IT platformu SuperSportu, a také dceřiná společnost SuperSportu Puni Broj.

SuperSport byl založen v roce 2000, nyní má v Chorvatsku více než poloviční podíl na trhu.

Emma Capital se z hlediska investic zaměřuje na zahraniční trhy. Do jejího portfolia patří i menšinový podíl v poskytovateli spotřebitelských úvěrů Home Credit, který ovládá skupina PPF. Zakladatel Emma Capital Šmejc, který patří mezi nejbohatší Čechy, je od června také generálním ředitelem investiční skupiny PPF.