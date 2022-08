Čínské technologické giganty, například Alibaba, ByteDance či Tencent, poprvé zpřístupnily data o svých algoritmech tamním regulačním úřadům. Informoval o tom v úterý server stanice BBC. Algoritmy rozhodují, co a v jakém pořadí uživatelé vidí, mají zásadní význam pro růst sociálních médií a firmy si je pečlivě střeží. Ve Spojených státech se výzvám po jejich zveřejnění firmy Alphabet a Meta Platforms bránily argumentem, že jde o obchodní tajemství.

Čínský úřad pro kybernetickou bezpečnost (CAC) zveřejnil seznam, v němž popisuje tři desítky algoritmů. V prohlášení uvedl, že jej bude pravidelně aktualizovat, aby omezil zneužívání dat.

Mezi algoritmy uvedenými na seznamu je i ten, který používá web elektronického obchodu Taobao spadající pod internetového prodejce Alibaba. Dokument uvádí, že tento algoritmus „doporučuje uživatelům produkty nebo služby na základě jejich digitální stopy a historie vyhledávání“.

Algoritmus společnosti ByteDance pro platformu Douyin, která je čínskou verzí TikToku, podle dokumentu CAC zjišťuje zájmy uživatelů na základě toho, na co kliknou, co okomentují, co označí „líbí se mi“, popřípadě naopak.

Kendra Schaeferová, která v pekingské poradenské společnosti Trivium China vede výzkum, má za to, že údaje, které firmy poskytly úřadům, se jeví jako základní. „Nevypadá to, že by předložily samotné algoritmy,“ řekla.

„Každému z těchto algoritmů bylo přiděleno registrační číslo, takže CAC může zaměřit úsilí o prosazování práva na konkrétní algoritmus. Otázkou je, jaký je další krok k tomu, aby se zjistilo, zda algoritmus odpovídá předpisům,“ dodala.

Poskytnuté informace byly „s jistotou mnohem podrobnější, než co bylo zveřejněno“, myslí si Čaj Wej, který na Východočínské univerzitě politických věd a práva vede výzkumné centrum zabývající se právem v oblasti hospodářské soutěže. „To zahrnuje i některá obchodní tajemství, která není možné zveřejnit,“ řekl agentuře Bloomberg.

Čínské společnosti, které BBC oslovila, se zatím k věci nevyjádřily. BBC uvádí, že kontaktovala firmy Alibaba, ByteDance, Tencent, NetEase a Baidu.

Podle asijské korespondentky BBC Suranjany Tewariové jde čínské vládě především o kontrolu. Čína má největší základnu uživatelů internetu na světě a je obrovským trhem pro internetový prodej, hry a chytré telefony. Technologické společnosti, které tam působí, v posledních letech exponenciálně rostou.

Technologie, které za těmito společnostmi stojí, si Peking přísně chrání a nedovoluje jejich vývoz. Obává se však, jak mohou tyto platformy ovlivňovat veřejné mínění v Číně, a dává proto přednost většímu dohledu nad technologiemi a daty. Chce pozornost lidí nasměrovat na obsah, který stát považuje za vhodný.

Peking vyzval poskytovatele služeb, aby zajistili, že algoritmy budou „aktivně šířit pozitivní náladu“ a nebudou využívány k podpoře rozmařilosti, nadměrného utrácení a vystavování kultury celebrit.

Mezinárodní značky jako Google a Facebook tlaku Číny, která se obává jejich zacházení s daty a obsahem, zatím odolávají. Podobně jako v USA se hájí tím, že algoritmy jsou jejich obchodním tajemstvím.

