Rusko ve středu přerušilo dodávky plynovodem Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro přepravu ruského zemního plynu do Evropské unie. Podle agentury Reuters to vyplývá z dat pořízených při vstupu potrubí do Německa. Ohlášená odstávka má trvat do sobotního rána. Ruská plynárenská společnost Gazprom zhruba před dvěma týdny uvedla, že jediná zbývající kompresorová stanice potřebuje údržbu.

Středeční zastavení dodávek plynu do Evropy prostřednictvím hlavního plynovodu dále vyostřuje hospodářskou válku mezi Moskvou a EU, míní Reuters. Podle agentury se rovněž zvyšují vyhlídky na ekonomickou recesi v Evropě a nutnost zavést úsporná opatření ohledně spotřeby plynu v některých zemích EU.

Údaje ze vstupních bodů spojujících Nord Stream 1 s německou plynárenskou soustavou potvrdily, že průtoky plynu klesly ve středu brzy ráno na nulu.

Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Z Německa jsou na něj navázány plynovody do dalších zemí, včetně České republiky. Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo invazi na Ukrajinu a EU v odvetě přijala sérii protiruských sankcí.

Gazprom 19. srpna oznámil, že přeprava plynu Nord Streamem 1 by po třídenní odstávce měla být obnovena, pokud nenastanou žádné technické problémy. Plyn by měl potrubím znovu začít proudit v sobotu ve 3:00 SELČ. Evropské vlády se ale obávají, že by Moskva mohla výpadek prodloužit jako odplatu za západní sankce.

Gazprom omezování dodávek plynu zdůvodňuje technickými problémy, mimo jiné chybějící turbínou ve stanici Portovaja. Evropská unie ale tvrdí, že technické problémy jsou pouhou záminkou a že Moskva používá plyn jako zbraň k prosazení svých zájmů.

Zastavení dodávky do Francie

Gazprom také od čtvrtka zcela zastaví dodávky plynu francouzské společnosti Engie, protože firma plně neuhradila červencové dodávky. Uvedl to v úterý večer. Engie již ráno oznámila, že Gazprom jí od úterka dodávky snižuje kvůli neshodám ohledně uplatňování některých kontraktů. Dodala nicméně, že má zajištěné objemy potřebné ke splnění svých závazků vůči zákazníkům. Engie je hlavním dodavatelem plynu ve Francii a stát v ní vlastní podíl téměř 24 procent.

„Společnost Gazprom Export informovala firmu Engie o úplném přerušení dodávek plynu od 1. září 2022 do obdržení všech dlužných částek za dodávky,“ cituje agentura AFP z večerního prohlášení Gazpromu na sociální síti Telegram.

Engie již v ranním prohlášení ujistila, že zavedla několik opatření, aby výrazně omezila jakékoliv přímé finanční a fyzické dopady, které by mohly vzniknout kvůli přerušení dodávek plynu Gazpromem.

Gazprom od začátku války na Ukrajině výrazně snížil Engie dodávky. Minulý měsíc činily jen 1,5 terawatthodiny (TWh), pro srovnání celkové roční evropské dodávky Engie se pohybují nad 400 TWh. Gazprom má na celkových dodávkách Engie podíl čtyři procenta.

Francouzská premiérka Élisabeth Borneová vyzvala v pondělí firmy, aby do příštího měsíce vypracovaly plány energetických úspor. Varovala, že mohou být zasaženy jako první, pokud Francie bude muset omezit dodávky plynu a elektřiny.

Francie je méně závislá na dovozu plynu z Ruska než její sousedé. Rusko se na celkových dodávkách plynu podílí asi 17 procenty, uvedla agentura Reuters.

Engie v pondělí potvrdila, že jedná s alžírskou firmou Sonatrach o zvýšení dovozu plynu. Podle některých médií by dodávky z Alžírska mohly vzrůst zhruba o 50 procent. Francie nyní odebírá z Alžírska přibližně osm procent plynu, který potřebuje.

Alžírsko je třetím největším dodavatelem plynu do Evropy po Rusku a Norsku. Země objevila nová ložiska a nedávno podepsala dohodu o zvýšení dodávek plynu s Itálií.