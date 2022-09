První loď se zkapalněným zemním plynem (LNG) pro Českou republiku dorazí do Nizozemska 19. září ze Spojených států. „Do konce roku tam připluje celkem osm lodí s plynem,“ uvedl šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš při čtvrtečním slavnostním otevření LNG terminálu v nizozemském přístavu Eemshaven. Každé z osmi plavidel, která v terminálu zakotví do konce letošního roku, má podle něj přivézt 100 milionů metrů krychlových plynu. To znamená přibližně desetinu české spotřeby plynu.

Beneš doplnil, že ČEZ má kromě první lodi smluvně zajištěno už také druhé plavidlo, které dodá společnost Shell. Každou dodávku plynu kupuje ČEZ za spotové, tedy okamžité tržní ceny, za každou dodávku tak zaplatí jinou sumu. Samotný pronájem terminálu vyjde na vyšší desítky milionů eur ročně, přesná cena je neveřejná.

Tanker s plynem dorazil k terminálu v nizozemském přístavu už ve čtvrtek přes den. Podle zástupců ČEZ ale přivezl pouze technickou zásobu plynu, která má zajistit plnou funkčnost terminálu. Nešlo tak o první dodávku plynu pro koncové zákazníky, s ní další loď z USA teprve připluje.

Premiér Petr Fiala (ODS) na místě novinářům řekl, že Česko vyjednává o účasti také v dalších terminálech, například v Německu nebo Polsku. Jedná se nově vznikající terminály nebo o rozšiřování těch současných.

Česku pomůže terminál pokrýt až třetinu roční spotřeby plynu a snížit tím závislost na této surovině z Ruska. Roční spotřeba v ČR loni přesáhla devět miliard metrů krychlových. Plovoucí terminál představují dvě spojené lodě, obě slouží jako zásobníky a jednotky zpětného zplynování. Vedle ČEZ jej budou využívat také nizozemská firma Shell a Engie z Francie.

Terminál v Eemshavenu v provincii Groningen na severu Nizozemska patří společnosti Gasunie, která je mimo jiné provozovatelem nizozemské plynárenské soustavy. Její šéf Han Fennema dnes ve svém vystoupení připomněl, že vybudovat terminál trvalo půl roku, jednat se o něm začalo v březnu. Rychlost, s jakou terminál vznikl, označil za výjimečnou.