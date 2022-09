Zájem o tepelná čerpadla je nyní obrovský – výrobní firmy musí rozšiřovat svou produkci, aby byly schopné uspokojit poptávku. Ta vystřelila vzhůru zejména vlivem energetické krize, kvůli které se domácnosti i firmy zamýšlejí nad úsporami energií víc než v minulosti.

Tento trend dopadá i na rodinnou firmu Acond z Milevska v Jihočeském kraji. V roce 2004 ji založili bratři Hanusové, kterým pomáhal jejich otec. Teď firma vstupuje do další významné fáze svého rozvoje. Česká investiční skupina Pale Fire Capital (PFC) v ní získá téměř čtvrtinový podíl – konkrétně 24,3 procenta.

Investice PFC pomůže vybudovat nový závod, s nímž má firma znásobit svou výrobní kapacitu a expandovat do zahraničí. Acond má ambici zvětšit do roku 2025 svou výrobu na desítky tisíc tepelných čerpadel ročně a dodávat je do celé Evropy. Už nyní patří mezi největší české výrobce těchto zařízení. Obrat firmy loni činil 300 milionů korun.

„Investice od Pale Fire Capital je pro nás zásadní milník na naší cestě vybudovat silného evropského hráče mezi výrobci tepelných čerpadel. Díky tomu navíc můžeme být i nadále na špici v kvalitě a parametrech našich výrobků. Mimo finanční pomoc se těšíme na spolupráci s lidmi, kteří opakovaně dokázali vybudovat úspěšné firmy,“ uvedl v tiskové zprávě Jiří Hanus, zakladatel a ředitel společnosti Acond.

„Pro investici do společnosti Acond nás přesvědčil zápal, schopnosti a ambice obou zakladatelů, kteří dokázali vyvinout a vyrábět špičkový produkt ve světové konkurenci. Naším vstupem chceme zásadně podpořit růst společnosti z Česka na evropském trhu,“ sdělil Jan Barta, partner Pale Fire Capital.

Touto investicí se skupina Pale Fire Capital rozhodla nahradit svůj původní záměr vybudovat solární parky, aby podpořila energetickou soběstačnost a bezpečnost Česka a Evropy. Financováním znásobení produkce tepelných čerpadel podle ní pomůže desetitisícům domácností zbavit se závislosti na primárně ruském plynu – i výrazně snížit jejich spotřebu energií.

Komora obnovitelných zdrojů energie totiž předpovídá, že do roku 2027 přejde na čisté vytápění až 500 tisíc domácností, z toho nejméně polovina bude využívat právě tepelná čerpadla.

Již vloni ministerstvo průmyslu a obchodu zaznamenalo na českém trhu 25procentní nárůst prodejů tepelných čerpadel oproti roku 2020. Loni se jich v Česku prodalo na 30 tisíc kusů. Je velmi pravděpodobné, že letos padne nový rekord. Asociace pro využití tepelných čerpadel odhaduje meziroční až 50procentní nárůst prodejů – tedy přes 45 tisíc udaných kusů.

„Obliba tepelných čerpadel, která jsou zvláště ve spojení s fotovoltaikou jedním z nejčistších a nejúspornějších zdrojů vytápění a chlazení, neustále stoupá. Aktuálně je jich v Česku instalováno kolem 160 tisíc kusů,“ konstatuje nový ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel Petr Horký.

Poptávka po tepelných čerpadlech je podle Horkého tak velká, že jí trh nestíhá vyhovět. Své kapacity proto podle něj nenavyšuje jen Acond, ale i další výrobci. Z členů jeho asociace jde například o společnosti NIBE, Stiebel Eltron, AIT, AC Heating, Daikin, Mitsubishi Electric či Bosch Termotechnika. Z nečlenů pak významně rozšiřuje kapacitu své výroby v České republice – konkrétně na Plzeňsku – například firma Panasonic, která ji již zvýšila mezi lety 2019 až 2022 čtyřnásobně.

Firma Acond aktuálně staví nový výrobní závod v Milevsku. Jeho uvedení do provozu plánuje na jaro 2023. Kapacita jeho výroby by měla činit 20 tisíc kusů tepelných čerpadel ročně.