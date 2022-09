Insolvenční správkyně Jiřina Lužová v úterý ráno odeslala nabídku na prodej úvěrového portfolia české části padlé ruské banky Sberbank. Zároveň HN řekla, že nabídku odeslala všem 44 bankám, které v Česku působí. Případní zájemci se musí rozmyslet rychle, neboť na případné podání závazné nabídky mají čas do 12. října. Poté věřitelský výbor rozhodne, zdali nejvýhodnější z nich přijme.

„Nyní budou probíhat jednání s potenciálními zájemci. Ti budou informováni o portfoliu a jeho stavu. Budeme si vzájemně vysvětlovat, co přesně prodáváme a o jak kvalitní aktiva se jedná. Jde o to vytvořit takové podmínky, aby zájemci mohli řádně ocenit portfolio a nabídnout co možná nejvyšší ceny,“ řekla HN Lužová.

Během června se mezi zájemci o úvěrové portfolio objevily PPF, Česká spořitelna anebo ČSOB. První dva finanční domy tehdy nabízely přes 50 miliard korun. Nabídka ČSOB byla zhruba 30 miliard, protože měla zájem „jen“ o hypoteční portfolio. Ani jeden ze zmíněných zájemců nakonec závazné nabídky nepodal. Podle Lužové se současná hodnota úvěrového portfolia pohybuje těsně pod 50 miliardami korun.

Pražský městský soud vyhlásil konkurz na Sberbank CZ koncem letošního srpna. ČNB na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci – a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB již 28. února. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ke konci června měla banka desítky tisíc věřitelů, vůči nimž evidovala závazky za 61,762 miliardy korun.

Rychlý prodej je podle Lužové nejlepší variantou pro věřitele banky, občany, firmy, obce a kraje, kterým ve Sberbank uvízly peníze. Insolvence tohoto finančního domu je podle správkyně unikátní v tom, že se prodává zdravá banka se solidním portfoliem, která byla ještě v loňském roce jednou z deseti největších bank v ČR, splňovala všechny své regulatorní povinnosti a podíl klasifikovaných úvěrů nepřekračoval průměr českého trhu. „Díky tomu je šance, že historicky největší insolvenční řízení bude zároveň i nejkratší, kdy by velká část peněz věřitelů mohla být vyplacena v první polovině roku 2023,“ dodala.

„Prodej je dobrou zprávou i pro desetitisíce dlužníků banky, kterým převzetí úvěrů jinou bankou umožní vrátit se k normálnímu obchodnímu vztahu se zdravou bankou, která jim poskytne servis, jež už Sberbank poskytovat nemůže,“ upozornila Lužová. V opačném případě by podle ní hrozil prodej úvěrů firmám obchodujících s pohledávkami, který by nejen velmi pravděpodobně vedl k podstatně nižšímu výnosu, ale byl by provázen i velmi nepříjemnými dopady na dlužníky Sberbank – včetně 13 tisíc lidí s hypotékami.

Zahájení prodeje umožnil pondělní souhlas věřitelského výboru s uhrazením nákladů na ekonomické a právní poradenství a IT služeb během prodeje. Prodej samotný odsouhlasil věřitelský výbor 29. srpna 2022.

Garanční systém finančního trhu (GSFT) v pondělí oznámil, že vyplatil klientům Sberbank CZ za půl roku od jejího pádu přes 97 procent pojištěných vkladů. Pro náhradu pojištěných vkladů si přišlo přes 84 tisíc klientů, kterým vrátil 25,2 miliardy korun.