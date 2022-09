Zatímco nyní jsou domácnosti a firmy, které si chtějí pořídit menší solární elektrárnu, limitovány jejím výkonem do 10 kilowattů, aby nemusely složitě žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnost, brzy by se měla tato hranice výrazně zvýšit. Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo novelu energetického zákona, která tento limit pro drobné elektrárny připojené k přenosové síti zvedá na 50 kilowattů. To odborníci již dlouho žádají.

Majitelé těchto malých elektráren rovněž nebudou muset žádat o stavební povolení, které je dnes potřeba na instalace větší než 20 kilowattů. Legislativní změna by měla ulevit hlavně drobným solárníkům. Těch, kteří se drží pod stávajícím limitem 10 kilowattů, se podle odhadu Solární asociace jen během letošního roku k síti připojí více než devět tisíc.

„Pro spoustu z nich je stávající limit nedostatečný a chtěli by si na střechy dát víc solárních panelů. Zejména pro bytové domy je 10 kilowattů zcela nedostatečných, stejně tak je to málo pro sdílení energie v rámci komunitní energetiky nebo pro domácnosti s elektromobilem,“ řekl HN výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář.

