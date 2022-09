Rozbité chodníky, nedostatek parkovacích míst, špatné autobusové spojení, nepořádek kolem popelnic, město plné heren a tisíce dalších „drobností“, na které si vzpomenete. Právě o tohle se hraje v pátek a v sobotu v komunálních volbách. Tak na ně nezapomeňte, protože kromě toho, jak vypadá a funguje vaše obec, půjde i o dost peněz.

Navíc váš hlas má mnohem větší sílu než v jakýchkoliv jiných volbách. Extrémně to platí v malých obcích, ani v takovém středně velkém městě to ale není k zahození. Zatímco v loňských sněmovních volbách potřebovaly strany k zisku jednoho poslance přes dvacet tisíc hlasů a pro vítězství ve druhém kole posledních voleb do Senátu bylo potřeba mezi 3,5 a 13 tisíci voličů, na zvolení zastupitele stačí v malých obcích desítky lidí, v menších městech stovky a přes tisícovku se zpravidla dostáváme až na úrovni bývalých okresních měst.

Takové město – dejme tomu s necelými 30 tisíci obyvateli – už navíc hospodaří se solidním rozpočtem. Jako příklad uvedu mé rodné Uherské Hradiště – pro letošek počítá s výdaji, které se blíží miliardě korun (byť samozřejmě výrazná část je mandatorních), za celé volební období to lehce můžou být čtyři miliardy. To už je solidní částka, nemyslíte?

O hlasy voličů se navíc – z podstaty fungování samospráv – uchází suverénně nejvíc kandidátů ze všech voleb. Letos jich je přes 195 tisíc, uspěje zhruba každý třetí. A protože Česká republika má dohromady něco přes osm a čtvrt milionu dospělých obyvatel, existuje dost velká šance, že mezi kandidáty je někdo z vašich příbuzných nebo známých. A byla by přece škoda ho nepodpořit!

Navzdory výše uvedenému ale o komunální volby není takový zájem, jak byste možná očekávali. V posledním čtvrtstoletí se účast pohybuje mezi 44 a 49 procenty – to znamená, že v průměru více než polovině dospělých Čechů je jedno, co se bude dít v jejich okolí. Naopak největší popularitě se těší volby prezidentské – klání Zeman–Drahoš nahnalo do volebních místností dvě třetiny elektorátu. Váha hlasu: téměř neznatelná. Vliv prezidenta na život: v poslední době (naštěstí) minimální.

Tak šťastnou ruku! A to i ve volbách senátních, které se týkají třetiny Česka.

Výběr týdne

Kam zamíří nejvlivnější Čech světového byznysu

Robert Kyncl potvrzuje postavení nejvlivnějšího Čecha ve světovém byznysu – stane se šéfem hudebního vydavatelství Warner Music, jednoho z největších na světě. Napsal to deník Wall Street Journal s odvoláním na prohlášení firmy. Kyncl nedávno oznámil, že se chystá skončit v současné roli obchodního ředitele YouTube. Díky ní byl zmíněným nejvýše postaveným českým byznysmenem na světě.

Štěpánek: Z rozpočtu se stala dojná kráva

Ačkoliv zástupci z byznysu vyzývali vládu v minulém týdnu k rychlé reakci na energetickou krizi, která začíná tvrdě dopadat na české průmyslové podniky, spásné řešení podle mnoha z nich nepřišlo. Jedním z kritiků vládních kroků je i majitel dodavatelské firmy do automobilového průmyslu Isolit-Bravo a miliardář Kvido Štěpánek. Na státní pomoci Štěpánkovi vadí především to, že je podle něj narýsována jen pro nevýkonné a liknavé firmy, říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Carebot nápadem roku

Patnáctý ročník domácí akcelerační soutěže Vodafone Nápad roku vyhrál start-up Carebot. Mladá společnost z Prahy pomáhá za využití umělé inteligence lékařům a dalším specialistům v přesné diagnóze plicních nálezů z rentgenových snímků. Carebot, za nímž stojí dvojice zakladatelů Daniel Kvak a Matěj Misař, letos ocenily i Hospodářské noviny. V anketě Inovátoři 2022 start-up zařadily mezi top 10 inovátorů Česka.

Místo uhlí malý reaktor

V Česku se začíná více řešit využití malých modulárních reaktorů. Ty sice ještě zatím nikde nefungují, ale berou se jako alternativa k velkým blokům, které chystá třeba ČEZ v Dukovanech a počítá s nimi i v Temelíně. Menší a levnější technologii berou mnozí za způsob, jak v Evropě po roce 2030 udržet jadernou energetiku.

Ochlazení na trhu fúzí a akvizic

Energetická krize a zdražování peněz nyní otřásají evropskou ekonomikou, což pocítí rovněž trh fúzí a akvizic. Počet transakcí ve 3. čtvrtletí klesne o 14,4 procenta oproti předchozímu čtvrtletí. Předpovídá to nový ukazatel poradenské společnosti Deloitte – Deloitte M&A Index. Partnerem v tomto projektu je redakce Hospodářských novin.

Tykačova australská jízda

Ceny hnojiv na světových trzích letos prudce rostou kvůli omezení dodávek z Ruska a Běloruska. Zajímavý sektor přilákal pozornost miliardáře Pavla Tykače. Jeho rodinný fond Sev.en Global Investments totiž převzal podle serveru Australian Financial Review majetek zkrachovalého producenta draselného hnojiva Salt Lake Potash.

Vítek chce stavět elektrárny a zateplovat

Skupina CPI Property Group, která patří třetímu nejbohatšímu Čechovi Radovanu Vítkovi, nově rozjíždí vlastní energetickou skupinu CPI Energo. Už během dvou tří let chce být Vítkova skupina díky výstavbě vlastních zelených elektráren nejen plně energeticky soběstačná, plánuje také zateplit všechny svoje bytové domy i kancelářské budovy. Celé ji to vyjde na miliardy korun.

Miliardáři investují do generála

Mezi byznysmeny, kteří se rozhodli v nadcházejících prezidentských volbách podpořit Petra Pavla, je několik výrazných pojítek. Jde většinou o selfmademany, tedy podnikatele, kteří peníze vydělali bez privatizace a dědictví. Často pocházejí z technologické branže a patří do žebříčků nejbohatších Čechů. Spojují je také filantropické aktivity a dlouhodobý zájem o téma demokracie. A v mnoha případech jde o tytéž lidi, kteří v minulých prezidentských volbách podporovali ve druhém kole Jiřího Drahoše.