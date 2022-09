Na hlavním pódiu pražského Green Deal Summitu se sešla celá řada významných politiků a byznysmenů. Řečníci hodnotili především dosavadní postup Česka v naplňování zelené politiky Evropské unie, její překážky na domácí scéně a ambice v dalších letech. Přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co od osobností jako Frans Timmermans, Daniel Beneš nebo Martin Vohánka na summitu zaznělo.

„Když přesvědčím Čechy, tak přesvědčím všechny“

Frans Timmermans

„Nedělám to pro sebe, dělám to pro svá vnoučata. Potřebujeme, aby každý stát Evropské unie byl na palubě, aby vyznával stejné hodnoty a přispěl ke Green Dealu. I Češi by si měli uvědomit, že to nedělají pro sebe, ale pro své potomky,“ řekl Frans Timmermans, místopředseda Evropské komise, během rozhovoru s šéfredaktorem HN Jaroslavem Maškem na téma, proč je ozelenění politiky Evropy tak klíčové a pro společnost akutní.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 19 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.