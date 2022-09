Britská centrální banka zahajuje neomezené nákupy státních dluhopisů. Ve svém středečním oznámení uvedla, že nakoupí tolik dlouhodobých státních dluhopisů, kolik bude potřeba, aby stabilizovala finanční trhy. S nákupy dluhopisů začne okamžitě a ukončí je 14. října. Současně odloží zahájení prodeje státních dluhopisů, který měl začít příští týden. Centrální banka se k tomuto kroku odhodlala poté, co plán vládních daňových škrtů vyděsil trhy a způsobil pád britské libry.

Pokud by dysfunkce na trhu pokračovala nebo se zhoršovala, znamenalo by to podle centrální banky podstatné riziko pro finanční stabilitu Británie. Způsobilo by to rovněž neopodstatněné zhoršení finančních podmínek a snížení toku úvěrů do reálné ekonomiky.

Cílem nákupů je podle banky obnovit řádné tržní podmínky. Nákupy proto budou v takovém rozsahu, jaký bude nezbytný k dosažení tohoto výsledku, uvedla Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky.

Výnosy třicetiletých státních dluhopisů ve středu poprvé od roku 2002 stouply nad pět procent. Pokračoval tak prudký výprodej vyvolaný fiskálním plánem vlády, který byl zveřejněn minulý týden. Po oznámení centrální banky výnosy klesly zhruba o 0,2 procentního bodu, upozornila agentura Reuters.

Centrální banka dodala, že zachová svůj cíl snížení objemu státních dluhopisů v držení v příštím roce o 80 miliard liber (2,1 bilionu korun) ze současných 838 miliard liber. Zahájení prodeje, které mělo začít příští týden, ale kvůli podmínkám na trhu odloží.

Bank of England plánuje prodat dluhopisy, jakmile se podmínky na trhu stabilizují. Ministerstvo financí souhlasilo, že banku v případě ztrát odškodní.

„Tyto nákupy budou přísně časově omezené. Jejich cílem je řešit specifický problém na trhu dlouhodobých státních dluhopisů,“ uvedla britská měnová autorita.

Ministr financí Kwasi Kwarteng minulý týden představil soubor opatření, která mají v zemi podpořit hospodářský růst a pomoci zmírnit nejhorší krizi životních nákladů za desítky let. Součástí pomoci jsou miliardové daňové škrty, největší od roku 1972, a dotace zhruba 60 miliard liber, která má snížit účty za plyn a elektřinu pro domácnosti a podniky.