Velké firmy působící v Česku podepsaly memorandum o tom, že budou usilovat o uhlíkovou neutralitu, energetickou bezpečnost a celkově o větší udržitelnost svého podnikání. V novém projektu s názvem Rethink se zavazují například k tomu, že nejpozději do konce roku 2023 dosáhnou co se týče přímých a nepřímých emisí z energie (Scope 1 a Scope 2) klimatické neutrality, minimálně ve svých provozech na území Česka.

Stejně tak se zavázaly, že nejpozději do konce roku 2024 vytvoří systém pro řízení klimatických rizik, tedy že určí, která rizika ovlivňují budoucí stabilitu a konkurenceschopnost dané firmy v kontextu plnění klimatických závazků. Anebo že budou dlouhodobě sestavovat a zveřejňovat výkaznictví o nefinančních aspektech svých hospodářských činností, a to nejpozději do konce roku 2026.

Memorandum podepsalo 25 podniků v pondělí 3. října ve Francouzském institutu v Praze, v úterý se uskutečnilo celodenní inovační fórum věnované udržitelnosti, čisté mobilitě nebo energetice. Zakladateli nové iniciativy jsou například společnosti České dráhy, Česká pošta, skupina ČEZ, Dopravní podnik Ostrava, dále například IKEA, Komerční banka, Metrostav nebo Škoda Auto. Partnery projektu jsou francouzské velvyslanectví v Praze, Francouzský institut v Praze a také třeba ministerstva průmyslu a obchodu a životního prostředí.

Za vznikem iniciativy stojí také Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Její provozní ředitel Ivo Gajdoš řekl, že projekt má sloužit k výměně zkušeností, sdílení dobré praxe a také k otevřené diskusi nad tématy týkajícími se snížení emisí a ochrany klimatu. Připomněl, že členské firmy České manažerské asociace mají ve svých plánech mnohá řešení ke zmírnění klimatických změn, o která se mohou podělit.

„Jsou to právě podnikatelé, kteří jsou hybatelem změn a vyzývají k nim jednotlivé vlády. Česká republika má podle nás příležitost stát se centrem pro udržitelný rozvoj,“ řekl Jonathan Wootliff, poradce pro udržitelnost a odpovědné chování podniků.

Iniciativa následuje Green Deal i Pařížskou dohodu

Projekt Rethink je iniciativa a otevřená platforma vrcholných manažerů velkých společností působících v Česku, které se rozhodly vzájemně spolupracovat při prosazování cílů klimatické neutrality a cílů udržitelného rozvoje OSN.

„Změna klimatu je všeobecně uznávána jako jedna z hlavních hrozeb pro lidstvo s potenciálem neblahých důsledků na lidské zdraví, prosperitu a kvalitu života. S rostoucími důkazy o významných finančních a podnikatelských rizicích změny klimatu jsme odhodláni k ochraně hospodářské stability podporou Vlády ČR k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku,“ stojí v prohlášení projektu Rethink. Iniciativa podporuje unijní Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal), Pařížskou dohodu OSN a Klimatický pakt z Glasgow.

