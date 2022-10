Americký výrobce technologií pro jadernou energetiku Westinghouse Electric Company zřejmě změní majitele. Na převzetí firmy se dohodly kanadská společnost Cameco, která patří k největším producentům uranu na světě, a investiční fond Brookfield Renewable Partners, napsala v úterý agentura Reuters. Westinghouse patří mezi pravděpodobné uchazeče o dostavbu české Jaderné elektrárny Dukovany.

Americkou společnost od roku 2018 vlastní kanadský investiční fond Brookfield Business Partners (BBU). V novém uspořádání má fondu Brookfield Renewable Partners, který investuje do obnovitelných zdrojů energie, a jeho partnerům připadnout 51 procent kapitálu americké společnosti. Kanadský producent Cameco má získat podíl ve výši 49 procent.

Společnosti odhadují hodnotu výrobce jaderných technologií na 7,9 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). Prodej ještě musí schválit akcionáři BBU. Dokončení transakce se očekává v druhé polovině příštího roku.

„Partnerství s Cameco přináší hlubokou expertní znalost jaderného sektoru, což spolu s naší znalostí trhů s energiemi a celosvětové zákaznické základny povede k vytvoření velmi silného hráče v jaderné energetice,“ uvedl šéf fondu Brookfield Renewable Partners Connor Teskey. Cameco od vstupu do kapitálu americké společnosti očekává silný zdroj příjmů z dodávek paliva do jaderných elektráren.

Průmyslový koncern Westinghouse je světovým průkopníkem v jaderné energii a předním dodavatelem produktů a technologií jaderných elektráren pro zařízení po celém světě. Společnost založil v roce 1886 v Pittsburghu americký vynálezce George Westinghouse. V 90. letech minulého století firma prodělala velké organizační změny, současná firma Westinghouse Electric Company vznikla v roce 1998 odštěpením jaderné divize původního koncernu Westinghouse Electric Corporation.

Společnost dodala první komerční vodní tlakový reaktor na světě v roce 1957 v Shippingortu v Pensylvánii v USA. Technologie společnosti Westinghouse je podle vlastních údajů základem pro přibližně polovinu světových jaderných elektráren. Firma v březnu 2017 vyhlásila bankrot a poté prošla restrukturalizací. Svou ztrátou táhla dolů i tehdejší mateřskou společnost, japonskou Toshibu. V lednu 2018 Westinghouse odkoupil kanadský investiční fond Brookfield Business Partners.

Firma Westinghouse se mimo jiné podílela na výstavbě prvních dvou bloků české Jaderné elektrárny Temelín (dodala systém kontroly a řízení) a do roku 2010 do ní dodávala palivo. Loni v září podepsaly společnosti ČEZ a Westinghouse devítiletou dohodu o modernizaci řídicích a kontrolních systémů v Temelíně. Na konci června pak Westinghouse společně s francouzskou společností Framatome získal zakázku od ČEZ na dodávku paliva pro Jadernou elektrárnu Temelín od roku 2024 po dobu více než deseti let.