Japonský výrobce klimatizačních systémů a tepelných čerpadel Daikin pětinásobně rozšíří výrobní kapacity své brněnské továrny na výrobu tepelných čerpadel. Rozšíření přibližně za 1,2 miliardy korun plánuje uskutečnit do roku 2025, nabídne 500 nových pracovních míst. Daikin Europe o tom informovala v tiskové zprávě.

Zvýšení výrobní kapacity má pomoci uspokojit rostoucí poptávku po tepelných čerpadlech na evropském trhu. Za 50 milionů eur, tedy v přepočtu 1,2 miliardy korun, vznikne v Brně nová hala a nové výrobní linky.

„Vždy jsme se snažili vyvíjet a vyrábět naše výrobky v blízkosti trhů, na kterých působíme. Dnes jsou naše hydraulická tepelná čerpadla pro rezidenční trh prodávaná v Evropě ze 100 procent navržena a vyrobena v Evropě, což z nás činí předního výrobce hydraulických tepelných čerpadel na kontinentu,“ uvedl Patrick Crombez, generální ředitel Daikin Europe Heating and Renewables.

Rozšíření továrny v Brně navazuje na předchozí investice do rozšíření závodů v Belgii a Německu a vybudování nové továrny v Polsku, která má být dokončena v roce 2024.

Společnost Daikin Europe v současnosti v Evropě, na Středním východě a v Africe zaměstnává přes 12 000 lidí, do roku 2025 plánuje přijmout dalších 5000 zaměstnanců.

Podobné rozšíření výroby jako Daikin počátkem září oznámil také Panasonic. Do roku 2026 bude postupně investovat zhruba 145 milionů eur (přes 3,5 miliardy korun) do svého závodu v Plzni, kde chce výrazně posílit výrobu tepelných čerpadel vzduch–voda, po nichž je teď v Evropě velká poptávka.

Zájem o tepelná čerpadla v uplynulém roce silně vzrostl v souvislosti s rostoucími cenami energií. Tepelná čerpadla, někdy označovaná jako reverzní klimatizace, využívají elektřinu ke koncentraci tepelného potenciálu venkovního vzduchu, země nebo spodní vody a přeměňují ho na využitelné teplo. Jsou relativně energeticky účinnější než plynové kotle.

Evropská komise v květnu představila plán v hodnotě 210 miliard eur (5,2 bilionu korun), podle kterého má Evropa do roku 2027 ukončit svou závislost na ruských fosilních palivech a využít odklon od Moskvy k urychlení přechodu na zelenou energii. Tyto investice zahrnují 56 miliard eur na úspory energie a tepelná čerpadla.

Podle Evropské asociace tepelných čerpadel by splnění cílů plánu vyžadovalo, aby do roku 2026 bylo v EU instalováno přibližně 20 milionů tepelných čerpadel a do roku 2030 téměř 60 milionů zařízení.