Společnost ČEZ začala započítávat zákazníkům s vyššími cenami energií do záloh vládou schválený strop pro dodávky elektřiny a plynu od listopadu. Úprava záloh se podle společnosti týká stovek tisíc zákazníků. ČTK o tom v úterý informovala mluvčí ČEZ Alice Horáková. Zastropování cen energií má podle nařízení vlády začít plošně platit od ledna příštího roku. Od listopadu začaly ceny podle cenového stropu nabízet novým zákazníkům také například Moravské naftové doly (MND).

ČEZ Prodej během listopadu rozešle části svých zákazníků nový rozpis záloh, v nichž už bude zohledněno vládní zastropování cen energií. Podle společnosti je cílem tohoto kroku rovnoměrnější rozložení plateb, což by mělo zvýšit efekt vládního opatření. Očekávaná spotřeba se tak vydělí počtem měsíců v roce a zákazník by měl každý měsíc platit stejnou částku. Úpravu ČEZ započítá automaticky, zákazníci, kterých se to týká, tak podle firmy nebudou muset o nic žádat.

Nové ceníky s cenovým stropem nabízejí od listopadu také MND. Primárně je nabídka určena pro nové zákazníky, pro stávající bude nabídka zpřístupněna od ledna.

Vláda na začátku října stanovila na dodávky energií cenové stropy, a to 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočíst distribuční poplatky. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že náklady na toto opatření budou činit kolem 130 miliard korun. Maximální ceny budou podle nařízení vlády plošně platit od ledna příštího roku pro domácnosti, malé a střední podniky a instituce a vybrané firmy z veřejného sektoru.

V připomínkovém řízení je nyní návrh nařízení vlády, aby zastropované ceny energií platily i pro státní nebo městské podniky, které nemají obchodní charakter. Typicky půjde například o technické služby nebo kulturní centra. Podmínkou je, aby je vlastnil stát nebo územní samosprávné celky. Původně měl pro firmy z veřejného sektoru bez obchodní povahy zajišťovat energie státní obchodník, jeho fungování je však po přijetí zastropovaných cen nejisté.