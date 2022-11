Jeden soused má solární panely na střeše, které mu vyrábějí víc elektřiny, než je zrovna schopen zužitkovat, druhý naopak vlastní zdroj energie nemá, zato má drahé účty za elektřinu. Když to dají dohromady, oba vydělají. Prodej i nákup elektřiny je totiž v tomto případě výhodnější, než když projde distribuční sítí. Navíc vyrobená elektřina nemusí nijak daleko cestovat a využije se přímo v místě. I tohle by měla umožnit změna energetického zákona, kterou v pátek zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Po několika odkladech ji předložilo do meziresortního připomínkového řízení. Tam se k jeho podobě vyjádří další ministerstva a instituce. Novela vychází z evropské směrnice, která ji Česku nařizuje.

