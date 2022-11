Ve světě byznysu se nestává tak často, aby to nejvyšší výkonný šéf firmy náhle zabalil a odešel na stejný manažerský post k úhlavnímu konkurentovi. Ale pro německou firmu Puma, mající ve znaku zobrazenou tuto šelmu ve skoku, je to – zdá se – realita. Norský manažer Björn Gulden, který ji řídí od dubna roku 2013, v pátek oznámil, že končí.

Jednání o přestupu do Adidasu probíhají, sděluje list Handelsblatt píšící o „mimořádně

neobvyklé personální změně“. Adidas sídlí stejně jako Puma v bavorském městečku Herzogenaurach.

Oficiální rozhodnutí sice zatím nepadlo, ale mezi investory držícími akcie Adidasu, druhého největšího výrobce sportovních potřeb na světě po americké Nike, zavládla euforie. Kurz Adidasu po zveřejnění zprávy v jednom okamžiku vylétl o 29 procent na 121 eur. Přitom od začátku roku oslabil o více než polovinu hlavně kvůli odbytovým problémům, s nimiž se Adidas potýká v Číně.

Björna Guldena tedy čeká obtížný úkol, neboť Adidas trčí v hluboké krizi. Jeho dosavadní šéf dánský manažer Kasper Rorsted pod tlakem nespokojených akcionářů ohlásil letos v létě předčasný odchod poté, kdy musel několikrát upravit směrem dolů ziskovou předpověď – důležitý signál pro investory. Ti Rorstedovi vytýkají nejenom hrubý manažerský styl, kvůli němuž Adidas opustilo několik odborně zdatných manažerů, ale také jeho „posedlost čísly“ namísto kreativního přístupu k tvorbě sportovní módy.

Naproti tomu akcie Pumy klesly asi o čtyři procenta na 44,50 eura. Guldena v čele Pumy, jejíž akcie klesly o čtyři procenta na 44,50 eura, nahradí dvaačtyřicetiletý Arne Freundt. Ten byl teprve loni povýšen na člena představenstva odpovědného za prodej. Manažerskou smlouvu dostal na čtyři roky.

Guldenův manažerský styl se od Rorstedova výrazně liší. Je přátelský, snaží se tým stmelit a Puma pod jeho vedením dosahuje velice dobrých výsledků. Gulden hrál v Norsku profesionálně fotbal a později ve druhé lize za 1. FC Norimberk.

Po Guldenově nástupu zřejmě nastanou v nejvyšších firemních patrech Adidasu další personální změny. Mnozí manažeři Pumy jsou Guldenovým odchodem nemile překvapeni a jeho odchodu velice litují, protože byl prostě „skvělý šéf“. „Mám ještě spoustu energie, abych se mohl během následujících pěti až deseti let věnovat operativnímu řízení. Pro Pumu by to ale bylo příliš dlouhé období, a proto nastal nejvyšší čas, abych ji opustil,“ prohlásil Gulden.

Pumě se letos daří mnohem lépe než Adidasu. Během třetího kvartálu jí tržby meziročně stouply o 17 procent na rekordních 2,35 miliardy eur, zatímco stejný ukazatel Adidasu se zlepšil o čtyři procenta na 6,4 miliardy eur.

Rivalita zakladatelů – bratrů Dasslerových – byla několikrát zfilmována. Adolf a Rudolf začali společně ve 20. letech minulého století budovat firmu na sportovní boty. Prosperovala a a rozrůstala se. Do slibně rozběhnutého procesu však vstoupily osobní rozmíšky i zásadní politické neshody. Rozkol pak znamenal rozdělení na dvě části – značky Adidas a Puma.