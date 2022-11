Energetická společnost ČEZ za první tři čtvrtletí roku vydělala 52,3 miliardy korun a směřuje ke zdaleka nejvyššímu zisku v historii. Podle odhadů firmy letos čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy bude mezi 65 a 75 miliardami korun, což by znamenalo nárůst až o 236 procent. Doposud nejlepšího výsledku ve výši 51,9 miliardy dosáhla energetická skupina v roce 2009 za ředitelování Martina Romana.

To s sebou nese i mimořádně vysokou dividendu pro akcionáře, a tedy i stát, který v ČEZ drží 70 procent. ČEZ by mohl v příštím roce vyplatit mezi podílníky 52 až 60 miliard korun, do státní kasy z toho spadne 36 až 42 miliard. Na akcii to tak znamená dividendu za rok 2022 mezi 97 a 112 korunami.