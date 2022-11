Šest měsíců strávil v roce 2014 český fotbalový trenér Ivan Hašek na lavici katarského klubu Qatar SC, jenž sídlí v hlavním městě Dauhá. Během nich dokázal navnímat, jak místní lidé přistupují k populárnímu sportu. A jak velký byznys fotbal představuje nejen pro zemi jako takovou, ale i celý region okolo Perského zálivu.

„Peněz v katarské lize je o něco méně, než když jsem tam trénoval. Sice tam stále hrají kvalitní hráči, ale nejsou to světové superstars. Přisuzoval bych to asi hlavně tomu, že ostatní země, jako Saúdská Arábie nebo Spojené arabské emiráty, do toho začaly ještě více tlačit,“ říká.

Tamní liga je tak podle něj v rámci Arabského polooostrova až na třetím místě. I přesto se ale budou na katarských městských stadionech brzy prohánět největší fotbalové hvězdy světa. Přesně za týden totiž startuje v pořadí dvaadvacáté mistrovství světa. Katařany organizace jedné z nejsledovanějších sportovních akcí planety stála okolo 225 miliard dolarů (zhruba 5,3 bilionu korun). A podle Haška jde primárně o to ukázat světu, co takto malý národ vlastně dokáže vybudovat.

HN: V jakém stavu je současný katarský fotbal?

Je v něm méně peněz než v době, kdy jsem tam trénoval. Nejsou tam takové hvězdy, dříve v lize působil například Španěl Xavi (v klubu Al Sadd SC, a to během let 2015 až 2019 – pozn. red.). Ale pořád jde o zahraniční hráče na slušné výkonnostní úrovni, kteří kvalitu první ligy zvedají. A tamní kluby je dokážou zaplatit. Pro české fanoušky může být třeba zajímavé, že v klubu Al Gharafa momentálně působí bývalý trenér Sparty Ital Andrea Stramaccioni. Kvalitativně je ale katarská liga v současnosti v rámci Perského zálivu až na třetím místě.