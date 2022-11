Do Česka se počtvrté vrací elitní parkúrová akce – od čtvrtka do neděle se v pražské vysočanské O2 areně uskuteční vyvrcholení individuálních i týmových soutěží seriálu Global Champions. Prague Playoffs, která se v hlavním městě poprvé konala v roce 2018, se tak po loňských koronavirových opatření vrací v plné síle. I díky množství doprovodných soutěží se v programu představí řada českých závodníků a závodnic, a to včetně dvou dcer tuzemských miliardářů: Anny Kellnerové a Kristiny Vítkové.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se