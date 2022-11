Evropské akcie zareagovaly na dopad rakety na polské území, která zabila dva lidi, propadem. Panevropský index Stoxx 600 prohloubil během dopoledne svůj propad z 0,3 téměř na 0,7 procenta. Polská burza otevřela v minusu 1,5 procenta, přičemž během dopoledne se ztráty ještě mírně prohloubily. V červených číslech je rovněž pražská burza.

Společně s akciemi ztrácely i středoevropské měny. Polský zlotý ve středu ráno oslaboval okolo půl procenta vůči dolaru, ale oproti minimům z nočního obchodování si polepšil.

V reakci na raketový útok oslabila česká koruna zejména vůči dolaru, když během úterní noci zdražil jeden dolar na mezibankovních trzích o třicet haléřů na 23,70 koruny. Ve středu dopoledne už ale všechny ztráty koruna smazala, a dokonce mírně posílila na úroveň 23,22 koruny za dolar.

„Vystupňování konfliktu, například v podobě vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou nebo částí jejího území, zintenzivnění dodávek západních zbraní Kyjevu, případně dokonce zapojení sil NATO do konfliktu, by omezilo rizikový apetit trhů a zvýšilo by atraktivitu – a cenu – bezpečných aktiv typu amerického dolaru,“ dodává hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda s tím, že by výprodej postihl rizikovější aktiva, jako jsou právě polský zlotý nebo česká koruna.

Smrtící exploze na území členského státu NATO – Polska – totiž zvýšila riziko geopolitické hrozby, že se válka na Ukrajině rozšíří do sousedních zemí. Je však nepravděpodobné, že zmíněná raketa byla odpálena z Ruska. Spíše ji vystřelili sami Ukrajinci ve snaze zastavit přilétající ruskou střelu. Podle agentury AP to řekl americký prezident Joe Biden. Varšavě přislíbil, podobně jako Evropská komise, podporu ve vyšetřování incidentu.

Právě slova amerického prezidenta oslabila obavy finančních trhů z další eskalace ruské invaze na Ukrajinu. „Nervozita opadla velice rychle. Evropské trhy jsou sice lehce v minusu, nejde však o žádnou katastrofu,“ uvádí portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. Koruna, jak je uvedeno výše, ztráty smazala, a ve středu v poledne dokonce lehce posilovala.

„Vzhledem ke skutečnosti, že to zřejmě nebyl přímý útok na Polsko a nebylo do něj přímo zapojené Rusko, tak se trhy přestaly o tuto událost zajímat,“ sdělil agentuře Reuters Marek Dřímal, hlavní stratég Société Générale na oblast střední a východní Evropy a Blízkého východu. Raketu, která v úterý zasáhla obec na východě Polska poblíž ukrajinských hranic, totiž patrně vystřelila ukrajinská protivzdušná obrana, uvedl podle agentury Reuters polský prezident Andrzej Duda.

Velké věci se však dějí rovněž na trhu s ropou. Její cena v úterý večer nejprve prudce zdražovala kvůli zastavení provozu ropovodu Družba, které bylo způsobeno rozsáhlými ruskými raketovými útoky na energetickou infrastrukturu Ukrajiny. Jedna ze střel ovšem zasáhla transformátor na severu Ukrajiny u běloruských hranic, čímž se přerušily dodávky elektřiny potřebné na provoz ropovodu. Dodávky, které proudí do Maďarska, Česka a na Slovensko, byly proto přerušeny.

Po nočním raketovém incidentu sice cena ropy oslabila, ovšem jen na chvíli. Ve středu dopoledne již opět rostla.