Dobrá zpráva pro odběratele energií. Jak už HN informovaly, po zavedení cenových stropů na tržní část ceny zavede stát v příštím roce omezení i na regulovanou složku. Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) určovaný podíl tak z koncové ceny vzroste u plynu jen mírně, u elektřiny se dokonce v průměru zlevní.

Špatnou zprávou naopak je, že role zlevňující se části ceny v té celkové je mnohem menší, než bylo v minulosti obvyklé. „Podíl regulovaných cen meziročně celkově klesá, u elektřiny je to zhruba 20 procent. Když si to srovnáme s rokem 2021, tak tehdy dosahovaly podílu kolem 50 procent, na začátku letošního roku to bylo 40 procent,“ vyčíslil předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček. Zbytek z platby za elektřinu tvoří tržní cena, kterou stát zastropoval na šesti korunách za kilowatthodinu včetně DPH.