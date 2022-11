„Zloději, pozor! Prosím jděte do prodejny značky Guess na londýnské Regent Street. Oni si bez ptaní pomohli k mému uměleckému dílu, tak co by bylo špatného na tom, kdybyste si vy pomohli k jejich oblečení?“ Tento vzkaz zveřejnil slavný britský výtvarník, který vystupuje pod pseudonymem Banksy, na svém instagramovém profilu.

Nelíbí se mu, že si oděvní značka do výlohy na známé nákupní ulici v Londýně bez povolení dala jeho dílo Flower Thrower, znázorňující mladíka házejícího puget kytek. Americký módní řetězec na Banksyho výzvu zatím nereagoval, ovšem obchod se zavřel a obsluha umělcovo dílo ve výloze zakryla. Banksyho na Instagramu sleduje 11,7 milionu followerů.