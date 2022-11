Brian Chesky se vrací ke kořenům. Opět si k sobě domů pustí hosty, tak jak začínal se svým byznysem Airbnb před 15 lety. Mezitím se z něho díky pronájmu ubytování stal jeden z nejbohatších lidí světa s odhadovaným jměním okolo 7,5 miliardy dolarů – tedy podobně jako má například Karel Komárek, majitel Sazky a těžební společnosti MND.

Zakladatel a výkonný ředitel online služby zprostředkující pronájem ubytování dal na Airbnb pokoj ve svém domě v San Francisku. Nabídku najdete na Airbnb pod názvem „Private room in home hosted by Brian“. Může se tam ubytovat každý, ale má to malý háček – zájem o něj je takový, že už je obsazený až do jara 2023. Mluvčí Airbnb pro web Business Insider potvrdila, že se budou ještě přidávat další termíny.