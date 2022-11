Daří se domácnostem a firmám šetřit s drahým zemním plynem a elektřinou? Hospodářské noviny připravily interaktivní grafy postavené na datech o spotřebě energií od společnosti Amper Meteo. Údaje jsou očištěné o vliv počasí a paroplynovou elektrárnu Počerady. Letošní spotřebu srovnávají HN vždy s průměrem stejného období let 2017 až 2021.

Následující grafy ukazují, jak se liší celková spotřeba zemního plynu od počátku roku 2022 do minulého týdne ve srovnání s průměrem stejného období let 2017 až 2021, jak se liší spotřeba plynu v posledních čtyřech týdnech ve srovnání s průměrem stejných kalendářních týdnů let 2017 až 2021 a jak se liší spotřeba v posledním týdnu ve srovnání s průměrem stejného kalendářního týdne let 2017 až 2021.

Co se týče plynu, v celém letošním roce se s ním českým domácnostem a firmám daří šetřit setrvale, v každém z kalendářních týdnů roku 2022 byla zaznamenaná nižší spotřeba, než kolik činil průměr v odpovídajících kalendářních týdnech let 2017 až 2021.