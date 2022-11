Čeští řidiči a řidičky by mohli v budoucnu získat podporu na pořízení ekologických aut na alternativní pohon. Poskytovat by se měla z evropského sociálního fondu pro klimatická opatření. ČTK to ve čtvrtek řekl vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL), který řídí resort životního prostředí. Prosazuje dřívější spuštění fondu než v zamýšleném roce 2025. O nových návrzích Evropské komise k ochraně ovzduší jednají v Praze zástupci členských států a mezinárodních institucí.

Češi jezdí podle Svazu dovozců automobilů v průměru 15,8 let starými vozy, průměrné stáří se letos zvedlo o čtvrt roku. V Česku je celkem 6,4 milionu osobních aut, letos za tři čtvrtletí jich přibylo téměř 105 tisíc. Podporu na pořízení elektromobilu mohou nyní získat firmy a instituce. Jednotlivci na ni nemají nárok.

„Potřebujeme teď i podporu domácností. Tam by to mělo být v rámci sociálního klimatického fondu, kde bude jedna část vyčleněna na dopravu fyzických osob a domácností. Můžeme to nazývat šrotovné, můžeme to nazývat podpora aut na obnovitelné zdroje, ale s tím se v zásadě počítá,“ uvedl Jurečka.

Sociální fond pro klimatická opatření, který zřídila Evropská unie ke zmírnění dopadů ekologické přeměny ekonomiky při prosazování Zelené dohody s omezením skleníkových plynů, by měl začít poskytovat podporu v roce 2025. Jurečka zopakoval, že prosazuje dřívější termín. Důvodem je i nynější energetická krize. „Snažíme se apelovat na to, aby byl fond spuštěn během roku 2024,“ řekl vicepremiér.

Zelená dohoda má do poloviny století zajistit uhlíkovou neutralitu. Ekologická přeměna se dotkne energetiky, dopravy, společnosti či zaměstnanosti. Pocítí ji třeba uhelné regiony či automobilový průmysl. Situaci s postupným odklonem od fosilních paliv zkomplikovala válka na Ukrajině a energetická krize. Klimatický fond má poskytovat podporu podle počtu obyvatel, podílu chudých, národního důchodu či vypouštěných emisí. Česku mají připadnout 2,4 procenta peněz. Od roku 2025 do roku 2032 může čerpat téměř 1,74 miliardy eur (nyní asi 42,6 miliardy korun). Celkem je ve fondu 72,2 miliardy eur (1,77 bilionu korun). Podle evropských odborů by se suma měla posílit.

Na čtvrteční konferenci zástupci členských zemí i mezinárodních institucí debatovali i o novém plánu k ochraně ovzduší a vody, který Evropská komise představila před měsícem. Cílem je výrazně snížit počet předčasných úmrtí kvůli znečistění. Mezi opatření patří zpřísnění limitů, rozšíření seznamu znečisťujících látek, změna přístupu k čistění vody či stanovení cílů energetické neutrality do roku 2040. Balíček vychází z takzvané Zelené dohody, projednají ho členské země a Evropský parlament.

V Evropě umírá kvůli znečištění ročně kolem 400 tisíc lidí. „Čísla jsou opravdu vysoká, není možné je nevidět. Druhá stránka věci je, jak jsme schopni ambice zvládnout a vymáhat,“ řekl vicepremiér. Podle něj ČR bude k plánu přistupovat obezřetně tak, aby firmy a domácnosti změny s podporou zvládly.

Podle ředitelky odboru veřejného zdraví a ochrany životního prostředí Světové zdravotnické organizace (WHO) Marii Neiry jsou cíle přísné, ale přínosné pro lidi i hospodářství. Se zlepšením ovzduší by se podařilo snížit zdravotní výdaje a ekonomické i lidské ztráty. „Musíme si uvědomit, že cíle jsou přínosem pro občany a zajistí udržitelnější způsob života,“ řekla Neira.