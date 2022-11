Předpokládat, že když někdo v liberální demokracii a kapitalismu vydělal spoustu peněz, bude takové nastavení společnosti automaticky podporovat, by byla chyba. Vrcholový český byznys je pestrou škálou názorů a postojů, které v určitých případech sklouzávají do extrémů, k dezinformacím a verbálnímu boji proti establishmentu.

Mezi úspěšnými podnikateli, včetně miliardářů, se objevují jednotlivci, kteří věří konspiračním teoriím, hlásají fake news, znevěrohodňují média, brojí proti očkování či homosexuálům nebo sympatizují s představiteli politických stran, v jejichž rétorice se objevují nenávistné tóny. Do jednotlivých kolonek si můžete s různou intenzitou dosadit jména jako Andrej Babiš, Ivo Valenta, Slavomír Pavlíček či Martin Rozhoň, výčet by ale mohl být pochopitelně mnohem pestřejší.

Nejkřiklavějším příkladem z poslední doby je majitel hračkářství Dráčik Dušan Víglaský. Podnikatel z Bratislavy má v Česku 73 kamenných poboček a vedle Sparkys, Bambule a Pompo tu patří k největším na trhu. Na svém webu, který mimochodem vypadá jako z minulého století, hračkářství pravidelně publikuje kontroverzní texty, v nichž se pouští do konspiračních teorií o covidu, válce na Ukrajině či dezinformací ohledně LGBT komunity. Případ už začala řešit česká policie. Jak HN potvrdila vrchní komisařka Irena Pilařová z policejního prezidia, v současné době vyhodnocuje, zda se jedná o protiprávní jednání, a pokud ano, o jaké.

Víglaský používá rádoby satirické texty s titulky jako „Legenda o duhovém náčelníkovi“ či „Skutečný záměr nesmyslných hnutí“, v nichž o skupinách podporujících komunity gayů a leseb například napsal, že „je to živná půda pro realizaci různých úchylek ega“. „Pro někoho je to příležitost k předvádění, řešení komplexů, jinému živná půda pro vytváření konfliktů, konfrontace, provokace, anarchii, extravaganci, povyšování, ponižování někoho, odsuzování, rozklad společnosti,“ uvedl Víglaský v jednom z textů. V jiném označil covid za způsob vymývání mozků a ve zdánlivě satirickém příspěvku s titulkem „Lidová sbírka pro posílení protivzdušné obrany“ napsal: „Do sbírky se připojila i humanitárně katastrofická organizace KAŠLI NATO, která dodá 1000 rakví.“

Nezvyklé je, že Víglaský své texty na e-shopu Dráčiku dává na přední pozici, ještě před samotnou nabídkou zboží. A některým dodavatelům došla trpělivost – například společnost Lego se od hračkářství distancuje a ruší mu inzerci. Dráčik, který je na trhu už více než třicet let, se loni paradoxně na Slovensku stal absolutním vítězem soutěže MasterCard Obchodník roku.

Majitel Dráčiku v tom každopádně není sám. Českou jedničku na trhu s výživovými doplňky pro sportovce Nutrend řídí manželé Martina a Richard Zedníkovi. Ona je bývalá kulturistka, on majitel fitcentra. Společně v Olomouci vybudovali firmu s obratem přesahujícím 1,5 miliardy korun spolupracující se špičkovými sportovci. Zedníkovi zastávají postoje, které by šlo přinejmenším označit za zvláštní – například že kohoutková voda není v Česku dostatečně kontrolovaná, covid je vymyšlený a očkování jedovaté. Na nedávno zveřejněném videu Zedník označil známé postavy české dezinformační scény Pavla Zítka s Liborem Malým za hrdiny. „To jsou borci, kteří bojují za naši svobodu, aby tady nebyly takové prasárny, co se na nás hrnou, aby bylo všechno v pořádku do budoucna. Fakt moc díky za to,“ prohlásil doslova na firemní akci.

Významných podnikatelů, jejichž názory se občas pohybují daleko od hlavního proudu, je mnohem víc. Namátkou lze jmenovat Petra Kovaříka z čokoládovny Steiner & Kovarik nebo Dana Vávru, tvůrce počítačových her Mafia či Kingdom Come. O něm v britském deníku Metro otiskli komentář, že je „nestydatý rasista a sexista a ani se nesnaží skrývat své odporné názory“, rakouský deník Der Standard zase k Vávrovi přidal označení extremista a neonacista. V obou případech šly zahraniční komentáře poněkud příliš doleva, ovšem pravda je, že i někteří kolegové z herní branže považují Vávru za „demagoga a štváče“.

Ivo Valenta, majitel hazardní skupiny Synot a spoluvlastník webu Parlamentní listy, zase dlouhodobě píše facebookové statusy proti EU, svobodě genderové identity, uprchlíkům či protiruským sankcím. „Nastává doba poklonkování a bonzování. Otevřená evropská náruč směrem k migrantům přináší situace, které jsou pro mne naprosto nepřijatelné,“ vyťukal bývalý senátor do příspěvku na americkou sociální síť.

A Martin Rozhoň, který Mall.cz prodal miliardovou skupinu e-shopů Vivantis, byl hlasitým odpůrcem očkování a covidových opatření. Zároveň jako velký fanoušek alternativní medicíny tvrdí, že se v české společnosti v zájmu farmaceutických firem přiostřuje cenzura.

Lze se jen dohadovat, jestli to zmínění byznysmeni dělají z přesvědčení či osobního prospěchu, nebo se prostě jen rádi vymezují vůči názorovému mainstreamu.

Každopádně se na mysl vkrádá jedna kacířská myšlenka. Nemají to oni z pekla štěstí, že se – cenzuře navzdory – můžou ke všemu takhle svobodně vyjádřit?

