Holding Agrofert kvůli vysokým cenám energií v polovině prosince zastaví výrobu masa v závodě v Hodicích na Vysočině, která patří společnosti Krahulík. Do konce ledna se podnik zakonzervuje. Ve středu to sdělil mluvčí holdingu Pavel Heřmanský. V závodě se vyráběly hlavně salámy, výroba tradičního salámu značky Vysočina se přesune do Krahulčí. Masna v Hodicích je nejmenší ze tří závodů společnosti. V podniku zůstane deset zaměstnanců, kteří se budou starat o zakonzervovaný závod, 70 lidí dostalo nabídku pracovat v jiných provozech společnosti Krahulík.

K zastavení výroby Agrofert přistoupil mimo jiné kvůli těžko předvídatelnému vývoji na trhu, uvedl Heřmanský. Výroba se z Hodic přesune do závodů v Krahulčí a Studené. „Celková kapacita našich závodů by měla být zachována,“ doplnil. Společnost Krahulík podle výroční zprávy loni zaměstnávala v průměru přes 550 zaměstnanců. Ze 70 lidí, kteří dostali nabídku pracovat v jiných závodech, tuto možnost využila polovina.

Heřmanský uvedl, že přesun výroby by neměl mít žádný vliv na chuť produktů. „Výrobu legendární vysočiny přesuneme do Krahulčí. I tam mají k dispozici přírodní sušárnu, unikátní chuť tak zůstane zachována. Výroba loveckého salámu se přesune do Studené – a ani v tomto případě by zákazník neměl poznat rozdíl. Receptury jsou naše a budou zcela dodrženy,“ dodal.

Společnost Krahulík uvádí, že salám značky Vysočina se v Hodicích vyrábí od roku 1967 podle původní receptury a suší se v původních přírodních sušárnách.

Firmě Krahulík podle výroční zprávy loni klesly tržby o 14 procent na 1,45 miliardy korun. Téměř čtvrtina tržeb je z prodeje v zahraničí, své výrobky vyváží do Polska, Bulharska, Rumunska nebo například Slovinska. Zisk společnosti loni klesl o 28 procent na 35,5 milionu Kč.

Agrofert kvůli drahým energiím přerušil v září zhruba na měsíc výrobu bioethanolu ve společnosti Ethanol Energy na Kutnohorsku. Nikdo ze zaměstnanců společnosti nedostal výpověď.