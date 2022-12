Martin Kuba (ODS), někdejší ministr průmyslu a obchodu a současný jihočeský hejtman, řekl, že vláda by měla dělat víc pro zestátnění výroby elektrické energie. Podle něj si Evropa do jisté míry může za letošní energetickou krizi sama, protože „chtěla, aby energie byla co nejzelenější“. Kuba to řekl v nedělní Partii televize CNN Prima NEWS.

„Vláda má podle mého dělat všechno pro to, aby elektrická energie do budoucna zestátnila. Je to podle mě jediná cesta, protože energetika přestává být tržním faktorem. Energetika nebude dlouhodobě schopná tvářit se, že je úplně volným trhem,“ řekl v Partii Kuba. Energetika v České republice i Evropě se bude muset „přenastavit“, dodal bez bližších detailů.

Českobudějovický politik Kuba byl v minulosti prvním místopředsedou ODS a nyní také zastává funkci předsedy Asociace krajů. Ve funkci ministra průmyslu byl ve vládě Petra Nečase (ODS) v letech 2011 až 2013.

Podle Kuby za energetickou krizí stojí přílišné zaměření Evropy na udržitelnou energetiku. „Jediné, na co se v posledních letech (Evropa) zaměřovala, je, aby byla energie zelenější a všechny ostatní faktory jsme ignorovali – aby byla bezpečná a abychom ji drželi na svém území,“ řekl.

Že by stát měl v budoucnosti získat pod svoji kontrolu vlastní výrobu elektřiny - tedy celou síť klíčových elektráren, hlavně těch provozovaných největší energetické firmy ČEZ – řekl v červnu v projevu k občanům i premiér Petr Fiala (ODS). Fiala tehdy řekl, že do pěti let by tak Česko mělo dosáhnout energetické suverenity. Byl by to vlastně návrat k myšlence, kterou zvažovala už vláda Andreje Babiše (ANO) v roce 2017. Součástí tehdejších úvah byla i myšlenka na rozdělení ČEZ na tradiční část (uhelné a jaderné elektrárny) a na část vyrábějící elektřinu z z obnovitelných zdrojů. To by také znamenalo vyplacení ostatních akcionářů, kterým by zůstala jen „zelená“ část, distribuce a obchod. Stát v ČEZu ovládá téměř 70 procent, a zbytek drží stovky domácích a mezinárodních investorů, včetně bank a velkých fondů. Ty by bylo třeba za změnu kompenzovat.

Kuba ale v Partii Fialovu vládu hájil. „To, v čem jsme se ocitli, není chyba vlády. Vláda, ať už se to týká energetiky nebo inflace, do určité míry dědí něco, co se tu dělo dlouhodobě,“ podotkl.

S tím ale nesouhlasil další host Partie – předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. „Za prvé je potřeba zastropovat cenu přímo u výrobců, ne u distributorů. Je to obrovská chyba Petra Fialy, Česká republika patří mezi největší vývozce elektrické energie, ale přesto máme nejvyšší ceny. Nemá to logiku, sami občané to vidí. Může za to vláda,“ prohlásil Okamura.

Šéf SPD ale souhlasil, že je třeba udělat „všechny kroky ke zestátnění ČEZu“. „Je potřeba mít infrastrukturu, ale i distribuci. V meziročním srovnání u nás máme největší zdražení v Evropě, v Polsku se ceny snížily,“ uvedl Okamura.

Fialův kabinet v reakci na razantní růst cen elektřiny a plynu udělal řadu opatření, aby ulevil domácnostem a firmám. V říjnu například stanovil pro domácnosti cenové stropy, a to na šest tisíc korun za jednu megawatthodinu elektřiny včetně DPH a tři tisíce korun za jednu MWh plynu bez omezení spotřeby. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Strop platí i pro malé a střední podniky, které odebírají elektřinu z nízkého napětí a ročně nespotřebují více než 630 MWh plynu.