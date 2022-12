Pokud by měl další investor zájem vybudovat v Česku takzvanou gigafactory na baterie do elektromobilů, byla by to dobrá zpráva pro Česko. Při příchodu na dnešní jednání vlády to novinářům řekli ministr dopravy Martin Kupka (ODS), ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Středeční informaci deníku Právo o plánu jihokorejské společnosti LG na stavbu gigafactory v Moravskoslezském kraji ale přímo komentovat nechtěli.

Podle informací Práva je LG v pokročilém stadiu důvěrných jednání s vládou a zájem má o Moravskoslezský kraj. Podle listu připadá v úvahu pro umístění možné gigafactory zóna u mošnovského letiště nebo brownfieldy po těžbě uhlí na Karvinsku. Deník zároveň upozornil, že LG hledá možnosti pro stavbu továrny i v sousedním Polsku.

Zájem o stavbu gigafactory v Česku má také německá automobilka Volkswagen, která by ji chtěla vybudovat v lokalitě Líně na Plzeňsku. Záměr, který vláda podporuje, ale naráží na odpor místních obyvatel.

"Mám zprávy o tom, že tu není jediný zájemce o vytvoření takového důležitého projektu. Pro Českou republiku, kde je jedním z hlavních tahounů ekonomiky výroba automobilů, by to byla výborná zpráva," řekl Kupka k možnému záměru LG.

Podle Jurečky se v posledním roce a půl skutečně objevil zájem investorů o stavbu gigafactory, blíže ale možnou investici LG komentovat nechtěl. "Pokud tady budou ještě další investoři, kteří by měli zájem tuto investici realizovat v České republice a neměli by takové územní a infrastrukturální požadavky, které má například Volkswagen, a byli bychom je splnit v jiné části našeho území, tak to jsou klíčové investice pro budoucnost," řekl. Podotkl také, že u případného umístění gigafactory v Moravskoslezském kraji by bylo možné ji podpořit i z Fondu spravedlivé transformace na podporu strukturálně slabších regionů.

Podle Síkely vede Česko jednání s řadou investorů, ne všechny tyto firmy je ale chtějí komentovat v médiích. "Jsme atraktivní země, je zájem o vstup na náš trh. Jsme automobilovou velmocí a všichni vnímají, že nás čeká transformace automobilového průmyslu, a tudíž je tady zájem i ze strany zahraničních investorů," řekl ministr. Obecně také uvedl, že mezi Českem a Jižní Koreou panují dobré obchodní vztahy.

Zájem postavit gigafactory má také energetická firma ČEZ, která dál počítá s přípravou projektu továrny na výrobu baterií do elektroaut na místě hnědouhelné elektrárny Prunéřov I, která se nyní bourá. Firma podle nedávného vyjádření finančního ředitele Martina Nováka dál jedná s možnými investory o projektu továrny. "Pořád je to ve hře. Investorů, kteří se kolem gigafactory točí, je hodně," podotkl počátkem listopadu Novák. Podle něj může být v Česku i více továren na baterie, protože poloha země je k tomu výhodná. Konkrétní zájemce ovšem nejmenoval.