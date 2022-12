Komentář Luďka Vainerta

Když Miloš Zeman dostal ve víkendovém rozhovoru pro rozhlas otázku na největší úspěch svého pomalu končícího prezidentování, odpověděl podle svého zvyku na něco jiného. Pustil se do rekapitulace celých 32 let, co je v politice. Na posluchače tak...