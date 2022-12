Česká skupina Sev.en Global Investments koupila plný podíl společnosti Delta Electricity. Ta v Austrálii provozuje například elektrárnu Vales Point Power Station a uhelný důl Chain Valley. Skupina o tom v pátek informovala v tiskové zprávě. Hodnotu akvizice neuvedla. Sev.en Global Investments patří do skupiny Sev.en a od letošního roku řídí všechny zahraniční investice, které realizovala Sev.en Group finančníka Pavla Tykače.

Nová australská akvizice Sev.en Global Investments zahrnuje plný podíl elektrárenské společnosti Delta v Novém Jižním Walesu. Společnost Delta je podle šéfa Sev.en Global Investments Alana Svobody důležitou součástí plánů skupiny na další rozvoj jejich aktivit v Austrálii. Svoboda si zároveň od akvizice slibuje posílení pozice skupiny v tamní komunitě. Skupina tak v Austrálii kromě Delty vlastní ještě plný podíl v projektu Lake Potash v západní Austrálii a díky polovičnímu podílu ve společnost InterGen rovněž aktiva v elektrárnách Millmerran a Callide v Queenslandu.

Skupina Sev.en Global Investments od začátku letošního roku řídí všechny dosud realizované zahraniční investice Sev.en Group. Kromě tradiční energetiky a těžby se zaměřuje i na další odvětví, jako například ocelářství, petrochemickou výrobu a další průmyslové sektory. Skupina je dnes zastoupena na třech kontinentech, mezi významné zahraniční akvizice patří například společnost Blackhawk Mining, která je jedním z největších producentů metalurgického uhlí pro výrobu oceli v USA, dále 50 procent akcií nezávislé energetické společnosti InterGen, která vlastní a provozuje významné plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii, nebo minoritní podíl v těžební společnosti Corsa Coal, která je dalším významným americkým producentem koksovatelného uhlí v USA. Na začátku tohoto roku skupina očekávala letos obrat 1,3 miliardy eur (asi 31,8 miliardy korun).

Skupina Sev.en je významnou společností na energetickém trhu v České republice. Patří do ní hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárna Kladno, Teplárna Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy.