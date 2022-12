Všecky svoje symfonie bych za to dal, kdybych vymyslel lokomotivu,“ pronesl svého času jeden z nejslavnějších Čechů – skladatel Antonín Dvořák. Fascinace vlaky je fenomén, který se nesoustřeďuje jen kolem dětí, jejich dědečků a tzv. šotoušů – tedy lidí se zálibou ve fotografování veřejné dopravy, zejména té železniční.

Ivana Freitag z pražských Klánovic ještě před pár lety vůbec nechápala, že se dá dopravním prostředkům propadnout. Vystudovala hotelovou školu a pak zakusila svět – od Švýcarska přes Ameriku až třeba po Japonsko a Austrálii. V zemi pod Alpami byla 10 let. „Získala jsem v Curychu zkušenosti v oblasti gastronomických služeb a mezinárodní licenci na víno, jsem tedy něco jako sklepmistryně. Pracovala jsem i v IT firmě. Jako Ferda Mravenec jsem toho prošla hodně a také viděla, jak věci fungují,“ vypráví. Ale myšlenky na vlaky? V té době ani náhodou.

Byl to pro ni dopravní prostředek, kterým kdysi jezdila na střední školu do Prahy, nic moc víc. Tehdy ji coby – jak říká – „konzumentku“ nenapadlo, že je to tak zajímavé. A že ve 40 letech vlak „objeví“, začne chodit na násep, jezdit do dep, číst si dopravní encyklopedie, učit se přezdívky mašin jako Kafemlejnek, Krysa nebo Bardotka a že ji to bude po mateřské dovolené nejen bavit, ale i naplno zaměstnávat. Začátkem roku 2020 založila Locomotif – e-shop a později i prodejnu oblečení se stylovými grafickými motivy nejen železnice. „Poskládala jsem to, co jsem se doma i ve světě naučila. Od servisu po práci s lidmi,“ říká Ivana Freitag.