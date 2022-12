Vedení České národní banky (ČNB) dnes čeká letos už poslední rozhodování o nastavení úrokových sazeb. Hlasování v sedmičlenné bankovní radě ale podle analytiků dopadne stejně jako v minulých měsících: centrální bankéři sazby nezvýší.

ČNB má od července nového guvernéra, ekonoma Aleše Michla. Ten zastává názor, že další zvyšování úrokových sazeb by už na utlumení inflace nemělo vliv a pouze by poškodilo ekonomiku. Prezident Miloš Zeman, sám také odpůrce zvyšování, v létě do nejvyššího vedení jmenoval ještě tři nové členy – odborníka na stabilitu bank Jana Fraita a ekonomky Evu Zamrazilovou a Karinu Kubelkovou. Bankovní rada v novém složení od té doby drží hlavní úrokovou sazbu na úrovni sedm procent. Předchozí rada, vedená guvernérem Jiřím Rusnokem, sazbu zvedla devětkrát ve snaze zchladit růst cen.

Z osmnácti analytiků, oslovených agenturou Bloomberg, nikdo změnu sazeb po středečním zasedání rady nečeká. Rada oznámí své rozhodnutí o sazbách ve 14:30 a v 15.45 začne tisková konference, přenášená online. Na ní rozhodnutí někdo z bankéřů okomentuje.

Obměněná bankovní rada se chopila vedení v době, kdy v Česku vrcholí vlna zdražování a meziroční míra inflace, očištěná o vliv státní dotace na energie, se vyšplhala téměř na 20 procent. Názory ekonomů se ale různí v otázce, zda by ČNB měla znovu zasáhnout a sazby zvednout. Rozhodování může být hůře předvídatelné po 13. únoru, kdy dojde k další výměně bankéřů – do bankovní rady přibudou ještě Jan Procházka a Jan Kubíček, které Zeman jmenoval minulý týden. Ti jsou náhradou za viceguvernéra Marka Moru a člena rady Oldřicha Dědka, kterým mandáty končí.