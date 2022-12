V průběhu roku se v tomto newsletteru věnujeme hlavním byznysovým událostem uplynulého týdne. Konec roku si ale říká o změnu. Ačkoliv je těžké predikovat, co bude, čeká nás spíše náročný rok než naopak. Řada z vás bude stát před důležitými a těžkými rozhodnutími. Budete třeba rozhodovat o tom, koho propustit. Část podniků bude bojovat o přežití.

V souvislosti s tím mi utkvěla v hlavě jedna rada, kterou jsem na jednom předvánočním byznysovém setkání slyšel. Přijde nám běžné a přirozené vytvářet si finanční rezervu na horší časy. Ale už zapomínáme či ignorujeme vytvořit si rezervy fyzické a psychické. Tady je pár základních tipů (na které se ale často zapomíná), které jsem sesbíral od několika odborníků, jak si takové rezervy udělat a tím lépe zvládat stres.

Víc spát

Ačkoliv neexistuje všeobecná ideální délka spánku, je jasné, že nevyspalý člověk je protivnější, hůř mu to myslí, nedokáže se tolik soustředit. Příliš dlouhý spánek je údajně také škodlivý, ale častější problém bývá nevyspalost. Proto zkuste jít spát o půl hodiny, o hodinu dřív (ano, hokejoví fanoušci to mají těžší, noční NHL je lákavá, zejména když fandíte třeba Bostonu, kterému to šlape a je to poslední sezona, kdy má velkou šanci na Stanley Cup). Samozřejmě záleží i ne jen jak dlouho spíte, ale i jak kvalitně.

Docela často se radí i krátký spánek v průběhu dne. Někteří přední manažeři a podnikatelé se snaží dodržovat hodinový až hodinu a půl dlouhý spánek (nebo alespoň odpočinek ve vodorovné poloze) po obědě/odpoledne. Nejčastěji to praktikují ti, co vstávají dřív, řekněme třeba kolem šesté ráno.

Pište si, co příjemného jste zažili

Každý den/týden si v bodech sepište, co příjemného/dobrého jste zažili. Ano, je to rada, kterou jste jistě už slyšeli několikrát. Ale nakonec ji dělá jen málokdo a docela funguje. Každý zažijeme každý den něco příjemného, byť je to „jen“ chutný oběd. Člověk si pak víc uvědomí, že se mu nedějí jen špatné věci. A často ho překvapí, kolik příjemných bere jako samozřejmost. Uspěchaným lidem to pak pomáhá získat trochu nadhled a vytrhne je to od celodenní operativy. A zároveň pomůže žít víc „tady a teď“.

Buďte milejší

Když už nic jiného, bude vás mít vaše okolí radši. Stačí se třeba usmát (ano, ode mě to zní překvapivě, protože kdo mě zná osobně, ví, že jsem spíš typ s přirozeně „na*raným výrazem“). Vyzkoušejte to už během vánočních svátků.

Hýbat se – stačí chodit

Podle odborníků je fyzická a psychická stránka provázanější, než si uvědomujeme (tento měsíc jsem na toto téma slyšel zajímavý podcast s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem). Víc pohybu mimochodem pomáhá k lepšímu spánku. Zároveň je pak člověk připravenější čelit náročnějším psychickým situacím. Přitom nemusíte hned běžet do posilovny, stačí chůze. V uplynulém roce jsem začal chodit každý den z práce domů pěšky místo MHD. Nějaké necelé čtyři kilometry. Jednak mě překvapilo, že časový rozdíl není velký – metrem a tramvají mi to trvá půl hodiny, pěšky necelých 40 minut. Čekal jsem, že rozdíl bude třeba půl hodiny. Během chůze se navíc líp poslouchají podcasty nebo vyřizují telefonáty. Zároveň mi zmizely problémy s koleny a po několika letech můžu hrát Hanspaulku zase bez stahovačky. Zkuste taky pravidelně z práce jít pěšky nebo třeba trochu prodloužit procházku se psem nebo dělat každý týden vycházku s rodinou.

Udělejte si čas na sebe

Tento bod má pomoci aspoň na chvíli se oprostit od každodenních problémů a stresu. Častou radou je dělat dechová cvičení, která pomáhají „vypnout hlavu“. Dalším tipem je už výše zmíněná chůze. Lidem, kteří jsou zvyklí si vše plánovat, odborníci doporučují dělat něco, co jedna poradkyně vystihla souslovím „něco nesmyslného, nějakou bejkárnu“. Několik předních českých manažerů a podnikatelů se třeba učí chodit po rukách nebo dělat stojku na hlavě. Součástí tohoto bodu je i jedna důležitá rada. Dělejte si pravidelně radost.

Přeji vám, ať máte co největší rezervy finanční, psychické i fyzické. A zároveň ať jich budete muset využít co nejméně. Prostě ať je nakonec rok 2023 lepší, než se teď může zdát.

Výběr týdne

Tescan kupují Američané

Těsně před Vánoci se upekl jeden z nej obchodů roku. Tescan míří do amerických rukou, cena je v miliardách.

Rozhovor s hlavními vyjednavači v Bruselu

Při vyjednávání o emisních povolenkách jsme zajistili dodatečné pojistky pro průmysl, tvrdí v rozhovoru pro HN dva důležití čeští vyjednavači v Bruselu Jaroslav Zajíček a Lucie Šestáková.

Česká energetická trojka investuje miliardy v Kolumbii

Majitel energetické skupiny Energo-Pro Jaromír Tesař se médiím dlouhodobě vyhýbá a dává si záležet i na tom, aby nikde nebyly dostupné jeho fotky. Podnikání jeho skupiny ale viditelné je. Společnosti se začíná vracet i její téměř dvacetimiliardová investice do vodních elektráren v Turecku. Nyní svoji pozornost obrací na Kolumbii, kde už má v přípravě tři projekty vodních elektráren. Víc si můžete přečíst ve velkém rozhovoru s generálním ředitelem Energo-Pro Petrem Milevem.

Prodám auto, potřebuji cash

Vedle toho, že se lidé nyní ve větší míře zbavují svých aut, protože potřebují peníze na základní potřeby, začali prodejci více nabízet levnější auta místo dražších. O levnější je mnohem větší zájem.

Na tisíce firem dopadne nová administrativa

Více než šest a půl tisíce firem a organizací v Česku čekají příští rok velké změny. Důvodem je znění nové směrnice s názvem NIS 2, kterou přijaly klíčové orgány Evropské unie. Direktiva má zajistit od roku 2024 zvýšení kybernetického zabezpečení subjektů podnikajících v členských státech unie. Některé velké podniky může zavedení nových pravidel přijít až na stovky milionů.

Propad vývozu ropy z Ruska

Poté, co na Moskvu uvalily sankce ekonomicky nejvyspělejší státy světa ze skupiny G7 a Evropská unie, vyváželo Rusko po moři za týden od 9. do 16. prosince pouze 1,6 milionu barelů denně, tedy asi o 54 procent méně než v předchozích sedmi dnech. Co vše to znamená, si můžete přečíst zde.

Další trable pro výrobce kol Levit

Pravděpodobnost, že se v podkrkonošské Úpici budou i příští rok vyrábět kola a elektrokola značky Levit, není příliš velká. Zadlužená společnost BP Lumen, která zde pod touto značkou bicykly zatím vyrábí, je už tři týdny v insolvenci. A ačkoliv vedení podniku navrhovalo vyřešit úpadek reorganizací, ukazuje se, že šlo spíše o přání než reálnou variantu.

Prodeje teplého oblečení trhají rekordy

Kvůli drahým energiím Češi rekordně utrácí za teplé ponožky, svetry nebo funkční prádlo. Svým zaměstnancům ho kupují i některé firmy.

Vánoce jako zdroj polystyrenového odpadu

Až 20 procent celoročního objemu polystyrenového odpadu se v kontejnerech ocitá po Vánocích. Jako materiál je dobře recyklovatelný. Na recyklační linky se ale většinou nedostane.

Orsay míří do českých rukou

Pokus o oživení mezinárodního řetězce s dámskou módou Orsay, který se stal jednou z obětí covidových opatření, bude probíhat pod taktovkou českého investora. Německá firma letos spadla do insolvence a v problémech začala zavírat či prodávat kamenné obchody. Devadesát kamenných obchodů v Česku a na Slovensku tak již v létě přešlo do rukou společnosti EMEA acquisitions Miroslava Koláře.

Poláci koupili za čtvrt miliardu firmu u Třince

Českého výrobce grafitových elektrod pro hutě a slévárny JAP Industries kupuje polský koncern Cognor.

Ze Vsetína porážejí Amazon

Majitelé e-shopů Libristo a Nejlevnější-knihy připravují zásadní expanzi. Na počátku příštího roku chtějí najednou vstoupit na 18 trhů Evropské unie. Jak se to dá zvládnout a na čem byznys Librista stojí? Lukáš a Eva Kavinovi poprvé po 14 letech mluví o své firmě.

Zápisky solárníka

Kolega Ota Schön v průběhu roku sepisoval své zkušenosti a zážitky s vybudováním solární elektrárny na střeše svého domu. Tady je dosud nejnovější, jedenáctý díl. A všechny díly najdete tady. Je to povinná četba pro všechny, kdo o solárních panelech na střechu uvažují.

Komárek vstupuje na americký trh

Ambice Karla Komárka vstoupit na americký loterijní trh začíná mít reálné obrysy. Skupina Allwyn, která patří do jeho finančního impéria KKCG, kupuje provozovatele licence Illinois Lottery.

Velká fúze právníků

Tomáš Chrenek mladší spojí někdejší kancelář Miroslava Jansty s konkurenční Toman & Partneři.

