Britské návrhářce Vivienne Westwoodové se právem říkalo královna i rebelka světa módy. V nastupující éře punku v 70. letech minulého století ji proslavily bundy pocákané sprejem, spínací špendlíky, žiletky, zipy nebo psí obojky. Od nich se „matka punku“, která se podílela třeba na tvorbě image kapely Sex Pistols, později propracovala až k róbám dýchajícím rokokem či pro ni typickým koketním korzetům. Někdejší učitelka na základní škole ve čtvrtek zemřela ve věku 81 let.

Westwoodová měla k módě blízko vždycky, navrhovala třeba vlastní šperky a na svou první svatbu si ušila vlastní šaty. Manželství s Derekem Westwoodem, ze kterého vzešel syn Ben, ale vydrželo jen tři roky. Na počátku 70. let se pro Westwoodovou stalo osudné setkání s tehdejším studentem umění a anarchistou Malcolmem McLarenem. S pozdějším manažerem Sex Pistols se dala dohromady profesně i v soukromí, narodil se jim syn Joseph Corré. Když přednášela na vídeňské akademii užitého umění, zamilovala se do Andrease Kronthalera, o 27 let mladšího studenta posedlého skotskými kilty, kterého si v roce 1992 také vzala.

Brzy poté, co se dali dohromady s McLarenem , už šokovala šaty vyrobenými z pytlů na odpadky a ozdobenými řetězy. Kapela Sex Pistols vztekem i provokativním duchem přispěla k profilování hnutí punk, stejně jako Westwoodová svými kreacemi. Uznávaná rebelka světa módy zařadila do svých kolekcí i spodní prádlo, které se nosí navrch, trička s viditelnými švy, sukně s vycpávkami na dolním okraji nebo boty s vysokými podrážkami zvané brikety. „Zbavte se těch příšerných jeansů, které nosí všichni. A noste pro změnu něco jiného, abyste nevypadali jako klony,“ říkala.

V roce 1971 dvojice založila na londýnské King's Road butik s názvem Let It Rock (Rozjeďte to), kde prodávali desky a přešívané oblečky z 50. let z bleších trhů. Podle nálady majitelů obchod také několikrát změnil název – od roku 1976 se nad jeho vchodem vyjímalo slovo Sex. Mnozí Londýňané byli ze zde prodávaného sortimentu zděšeni.

Pod názvem World's End (Konec světa) se její butik stal módní hitem Londýna. Návštěvníci ho poznají podle chronometru, kde se 13 hodin točí pozpátku. K mání jsou i trička s nápisy, které Westwoodovou proslavily. Jedno z prvních zdobil portrét královny Alžběty II. propíchaný špendlíky.

Vivienne Isabel Swireová se narodila 8. dubna 1941 ve vesnici Tintwistle v britském hrabství Derbyshire. Profesí byla učitelkou na základní škole. Krátce studovala i módu na Harrow Art College, školu však přerušila se slovy: „Nedokázala jsem si představit, jak by se děvče z dělnické rodiny mohlo prosadit v uměleckém světě.“ První přehlídka v roce 1981 ale naznačila budoucí úspěch. V 90. letech byla Westwoodová zvolena jedním z pěti nejvýznamnějších návrhářů minulého století.

Šaty od Westwoodové vlastní nejen mnohé celebrity, ale třeba i londýnské Muzeum Viktorie a Alberta. V roce 2006 návrhářka osobně představila výběr toho nejlepšího i v Praze. „Většina lidí vypadá tak hrozně, že se na ně nemůžu ani podívat. Když pak zahlédnu nějaký opravdu pěkný kousek oděvu, je určitě nejméně 70 let starý,“ řekla kdysi Westwoodová, která si potrpěla na ryšavou barvu vlasů, světlou pleť a výrazný make-up. K jejím slavným kouskům patří i svatební šaty vytvořené pro postavu Carrie Bradshawové, kterou si zahrála Sarah Jessica Parkerová, z filmu Sex ve městě.

Westwoodová se dočkala řady poct od svých kolegů, v roce 2006 jí královna Alžběta II. udělila za zásluhy o módu druhý nejvyšší stupeň Řádu britského impéria. Již v roce 1992 dostala řád Britského impéria. Vyzvednout si ho šla v průsvitných šatech – prádlo už jaksi chybělo. Poté, co se média pídila po reakci královny, musela zkonstatovat, že – jako obvykle a v souladu s etiketou – ani nehnula brvou.

Westwoodová přitom patřila k lidem, kteří neváhali komentovat politiku a svůj názor dávat najevo velmi usilovně. Na přehlídkách se snažila tato podporovatelka britské Strany zelených obracet pozornost k tématu klimatických změn, před lety se zase nechala zavřít do ptačí klece, aby podpořila zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange, kterému hrozilo vydání z Británie do USA. „Propusťte Juliana Assange!“ volala přes megafon Westwoodová, která se pro tuto příležitost oblékla do kanárčí žluti. Assangea a jeho dlouholetou partnerku Stellu Morisovou „oblékla“ na jejich letošní svatbu, která se konala ve věznici Belmarsh.

Její život i názory přibližuje dokument Westwood: Punk, Icon, Activist, který měl premiéru v roce 2018.