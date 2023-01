Ačkoliv ekonomové předvídají části světa recesi, investice do elektromobility se hrnou v miliardách dolarů a eur. Ať už do výstavby infrastruktury, montážních hal na výrobu e-aut nebo do továren na nejdůležitější a nejdražší součásti elektrických vozů – baterií. Trend je to naprosto nevyhnutelný, Česku se však masivnější investice zatím vyhýbají.

Škoda Auto sice v lednu oznámila miliardovou investici do druhé linky na baterie do svých SUV Enyaqů či koncernových modelů aut od Volkswagenu, Audi či Seatu, v nošovické Hyundai tvoří elektroauta a hybridy již 40 procent tamní výroby, ale s plány v jiných zemích se to zatím nedá srovnat. Navíc ve vzduchu stále visí nedořešená otázka gigafactory na baterie, kterou Česko jako jediná středoevropská země nemá nejen postavenou, ale ani přislíbenou.