Ocelárny v Evropě se musí postupně zbavovat závislosti na uhlí, aby splnily přísné evropské emisní normy, které povedou k uhlíkové neutralitě EU do roku 2050. Jak na to, ukazuje například norská firma Blastr Green Steel, která plánuje investovat čtyři miliardy eur (96,6 miliardy korun) do výstavby nízkouhlíkové ocelárny ve Finsku. Pomoci jí k tomu má zelený vodík vyráběný z obnovitelných zdrojů energie, zejména velkých větrných farem na moři.

Dekarbonizační projekty připravují i ocelárny v Česku. Se zeleným vodíkem ale zatím žádná z nich nepočítá. „Naše výpočty ukazují, že kdyby obě velké hutě v Česku měly přejít na vodík a i nadále vyrábět objemy, které produkují dnes, bylo by k tomu potřebných asi 17 až 20 terawatthodin elektrické energie ročně, což je skoro třetina současné spotřeby elektrické energie v Česku,“ sdělil HN Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie.