Japonský výrobce a prodejce módního textilu Uniqlo zvýší svým zaměstnancům v Japonsku od března mzdy až o 40 procent. Chce vyrovnat jejich odměňování se zahraničními spolupracovníky a posílit si mezinárodní konkurenceschopnost. Firma to uvedla ve svém středečním sdělení. V zemi, kde kvůli deflaci a snižování nákladů desítky let klesaly mzdy, vzbudilo rozhodnutí firmy pozdvižení.

Krok společnosti Uniqlo vyvolal nadšení i v japonské vládě. Její mluvčí doufá, že ostatní firmy budou následovat a zvýší mzdy „na maximum“.

Vzhledem k rychlému stárnutí japonské společnosti v důsledku příliš malého počtu porodů panuje v některých odvětvích už teď akutní nedostatek pracovníků. Podle odborníků by to mělo urychlit růst mezd pro mladé a talentované lidi. Zároveň by zvýšení mezd mohlo vést k tomu, že nedostatečně výkonné společnosti budou zaostávat, a proto se nevyhnou restrukturalizaci, uvádějí podle agentury DPA japonští komentátoři.

Měsíční nástupní mzdy absolventů vysokých škol se v Uniqlo zvýší ze současných 255 000 na 300 000 jenů (zhruba ze 43 000 korun asi na 51 000 korun). Měsíční mzda nových vedoucích prodejen bude 390 000 jenů, o 100 000 jenů více než dosud. Až o 40 procent se zvýší roční výdělky dalších zaměstnanců.

Japonská vláda už dříve požádala firmy, aby mzdy kvůli rostoucím životním nákladům zvýšily. Očekává se, že krok firmy Uniqlo coby globálního oděvního giganta ovlivní každoroční jarní vyjednávání o mzdách mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v celém Japonsku.