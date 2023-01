Příjmy ruského rozpočtu z ropy a plynu se v loňském roce zvýšily o 28 procent, respektive o 2,5 bilionu rublů (zhruba 810 miliard korun). Na zasedání vlády to podle médií v pondělí řekl ruský vicepremiér Alexandr Novak. Řekl také, že těžba ropy v Rusku se loni zvýšila o dvě procenta na 535 milionů tun, zatímco export se zvýšil o sedm procent. Rusko loni podle Novaka dodalo 15,5 miliardy krychlových metrů zemního plynu potrubím Síla Sibiře do Číny. Předloni tyto dodávky činily zhruba 10,5 miliardy krychlových metrů.

Ruský prezident Vladimir Putin už koncem prosince uvedl, že Rusko se stalo pro Čínu druhým největším dodavatelem plynu prostřednictvím plynovodů a čtvrtým největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG).

Rusko se zvyšováním dodávek plynu do Číny snaží kompenzovat pokles exportu do Evropy, který nastal po ruské invazi na Ukrajinu. Agentura Reuters už dříve s odvoláním na údaje ruské plynárenské společnosti Gazprom a vlastní výpočty uvedla, že ruský vývoz plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů se vloni propadl na postsovětské minimum.

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se loni v srpnu kvůli omezování dodávek z Ruska dostala až do blízkosti 350 eur (zhruba 8400 korun) za megawatthodinu (MWh). Od té doby již ale výrazně klesla a nyní se pohybuje v blízkosti 60 eur (zhruba 1440 korun) za MWh.

Začátkem prosince skupina ekonomicky vyspělých zemí G7, Austrálie a Evropská unie zavedly cenový strop 60 dolarů za barel ruské ropy. Stalo se tak současně s krokem EU a Británie, které zavedly zákaz dovozu ruské ropy po moři. Výjimku má ropovod Družba, který zásobuje ropou vnitrozemské státy EU včetně České republiky.

Středisko pro výzkum energií a čistého vzduchu (CREA) minulý týden odhadlo, že Moskva kvůli embargu na ruskou ropu v prosinci přicházela zhruba o 160 milionů eur (téměř čtyři miliardy korun) denně. Rusko však podle CREA na vývozu fosilních paliv stále vydělává odhadem 640 milionů eur (přes 15 miliard Kč) denně.