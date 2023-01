Česko je v oblíbenosti výdejních boxů mezi evropskou špičkou, zákazníci si volí doručení do boxů mnohem častěji než jinde v Evropě. A firmy se na zdejším trhu začínají čím dál více propojovat. Nejsilnějšímu hráči domácího e-commerce Alze se evidentně vyplácí loni zahájená spolupráce s mezinárodním přepravcem DPD, do své logistické sítě ulovil další velkou „balíkovou“ firmu. A pro českého zákazníka to je jenom dobře, zboží z tisíce e-shopů u něj bude rychleji a ještě si bude moci vybírat z více doručovacích míst.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 30 Kč měsíčně Máte již předplatné? Přihlásit se