Měl to být trhák, který zaplní kapsy investorů a zároveň pomůže zachránit planetu před ekologickou devastací. Do firmy Beyond Meat, vyrábějící náhražky masa, nasypali své peníze například miliardář a filantrop Bill Gates nebo herec Leonardo DiCaprio a ze začátku to nevypadalo vůbec zle. Ještě v lednu 2021 se cena za akcii šponovala na 178 dolarů, pak ale přišel mohutný pád. O rok později se akcie obchodovaly za 65 dolarů a letos se krčí na „pouhých“ 14 dolarech.

Za poslední dva roky se tak cena akcií Beyond Meat snížila o více než 92 procent. Zdaleka přitom není jediným výrobcem veganských potravin, kterému akcie takto výrazně spadly. Například akcie švédské firmy Oatly, vyrábějící ovesné mléko, se nyní prodávají za 2,49 dolaru, před rokem a půl, když vstoupila na burzu, to bylo téměř desetkrát více.